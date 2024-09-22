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Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно

Юрий Берендий
22 сентября 2024, 11:02
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Уход за газоном является приоритетом для садоводов в летние месяцы. Но когда сезон подходит к концу, внимание следует переключить на другие сферы обслуживания.
Эксперты призвали прекратить косить траву после определенного периода: что известно
Когда нужно косить газон осенью - эксперты назвали последнюю дату / Коллаж Главред, фото: pexels, УНИАН

Теперь, когда лето подошло к концу, садоводы должны переключить свое внимание с газонов на другие задачи по уходу, такие как сгребание листьев и борьба с сорняками. Один из ключевых вопросов - когда прекратить косить траву. Когда температура падает и начинают опадать листья, рост травы замедляется, сообщает Mirror.

Эксперт по садоводству Фиона Дженкинс из MyJobQuote.co.uk рассказала, когда именно нужно делать последнюю стрижку в вашем саду.

"Со сменой сезонов вы начнете замечать, что рост вашей травы начинает замедляться. Когда наступают первые заморозки, это, как правило, является четким знаком того, что пришло время убрать газонокосилку на хранение до следующей весны", - советует ониа

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По словам Фионы, "лучше всего" прекратить косить газон осенью.

"Последнюю стрижку следует проводить в период с конца сентября до конца октября. Временные рамки могут отличаться в зависимости от вашего местонахождения и климата в вашем регионе. Для более точного определения временных рамок, я бы посоветовала вам обратить пристальное внимание на ваш газон, чтобы определить, когда лучше всего проводить последнюю стрижку", - говорит эксперт.

Как правило, самый яркий признак того, что нужно сделать последнюю стрижку - это когда трава перестала расти, а земля еще сухая.

Садоводы должны продолжать стричь газон каждую неделю или дважды, пока трава не прекратит расти. По словам Фионы, техника также важна.

"Во время последней стрижки в сезоне нужно убедиться, что вы подстригли траву как можно короче. После последней стрижки газон может еще некоторое время немного отрастать, прежде чем мороз приостановит рост. Если вы подстрижете траву коротко, это избавит вас от необходимости стричь ее до следующего года, даже если газон немного отрастет", - указывает она.

Фиона также посоветовала, что это "отличное время для того, чтобы избавиться от любых непривлекательных сорняков на вашем газоне".

Она объяснила, что борьба с нежелательной растительностью сейчас эффективно "остановит ее на пути" и позволит избежать более масштабной прополки весной.

Кроме того, она подчеркнула, что подстригание краев является еще одной важной задачей.

"Если за краями хорошо ухаживать, они станут барьером для корней ваших растений, предотвращая прорастание сорняков или цветов на газоне", - отметила она.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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