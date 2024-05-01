Как избавиться от сорняков без прополки: спину на огороде можно не гнуть

Кроме прополки, перекапывания и подрезки, существуют и другие методы борьбы с сорняками.

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Как избавиться от сорняков без прополки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Борьба с сорняками каждый год становится настоящей головной болью для каждой хозяйки, но вместо того, что часами "стоять раком" на огороде.

Кроме регулярной обработки почвы, которая включает в себя прополку, перекапывание и подрезку, существуют и другие методы борьбы с сорняками.

Как избавиться от сорняков?

Мульчирование для контроля за сорняками стало популярным из-за своей эффективности и универсальности. Мульча помогает предотвратить пересыхание и перегрев почвы.

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Для мульчирования можно использовать органические материалы, такие как солома, трава, опилки, торф и кора, а также неорганические материалы, например, пленку и агроволокно, пишут эксперты.

Что такое мульчирование? Мульчирование — поверхностное покрытие почвы мульчей для её защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельчённые до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений, пишет Википедия.

Толстый слой мульчи (10-15 см) эффективно предотвращает прорастание однолетних сорняков, хотя многолетние могут преодолеть его, хотя и с затруднениями. Регулярное удаление сорняков приведет к их истощению.

Как избавиться от сорняков народными средствами?

Борьба с сорняками является древним занятием, таким же старым, как и сельское хозяйство. Люди использовали различные методы и доступные средства, чтобы избавиться от них. Некоторые из народных средств оказались особенно эффективными.

Уксус: обработка сорняков водным раствором уксуса (6%) с добавлением соли подавляет их рост. Для эффективности можно добавить немного жидкого мыла. Опрыскивание следует проводить на пустующих участках, чтобы избежать повреждения культурных растений.

Спирт: слабый раствор спирта (7-10%) используется для опрыскивания или полива земли. Это стимулирует активный рост семян сорняков, которые можно удалить до появления культурных растений.

Соль и сода: этот метод подходит для борьбы с сорняками в дорожках и междурядьях, но его использование может негативно сказаться на почве, делая ее непригодной для выращивания культурных растений.

Для более эффективной борьбы с сорняками рекомендуется комбинировать эти методы. Однако полное избавление от сорняков без использования химических средств может быть затруднительным из-за их высокой живучести.

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