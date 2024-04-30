Как избавиться от сорняков навсегда: раствор, который гарантированно поможет

Чтобы уничтожить сорняки и убедиться, что они никогда не отрастут снова, нужно использовать смесь из трех ингредиентов.

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Как уничтожить сорняки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

С наступлением весны пора приводить в порядок сад. Первой задачей, за которую придется взяться, будет уничтожение сорняков. Хотя нежелательные растения можно легко заметить в таких местах, как клумбы, гораздо труднее справиться с сорняками, которые начали расти в трещинах и щелях или между брусчаткой.

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Основатель экологического блога Венди Грэм поделился своим средством для борьбы с сорняками. Чтобы уничтожить сорняки и убедиться, что они никогда не отрастут снова, нужно использовать смесь белого уксуса, жидкости для мытья посуды и соли, пишет Mirror.

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Одна из причин, почему сорняки прорастают сквозь брусчатку, заключается в том, что нужно заменить песок. Сначала наполните пустую бутылку с пульверизатором одним литром белого уксуса, тремя большими столовыми ложками соли и тремя чайными ложками жидкости для мытья посуды. Затем эту смесь распылите непосредственно на сорняки, чтобы уничтожить их и предотвратить появление новых растений.

Уксус и соль помогают высушить сорняки. Между тем моющее средство гарантирует, что раствор прилипнет к листьям сорняков.

Лучше всего опрыскивать сорняки самодельным средством в солнечный день, когда уже некоторое время не было дождя. Дайте раствору подействовать в течение часа, а затем смойте его ведром кипятка. Эксперт заверил, что это обезопасит диких животных, чтобы те случайно не съели раствор и не заболели.

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