Специалист поделилась действенным методом, как вывести сорняк с вашего участка, чтобы иметь красивый двор.

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Как уничтожить сорняк возле дома / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С наступлением весны и тепла в ваш сад могут вернуться не только красивые цветы, но и надоедливый сорняк. Он портит не только вид вашего сада и двора, но и ухудшает состояние почвы.

В своей заметке в TikTok доктор Боуринг поделилась действенным методом, как вывести сорняк с вашего участка. Она отметила, что этот метод не навредит ни домашним животным, ни людям, передает издание Mirror.

"Это уничтожит корень сорняков, тогда их будет легче выдернуть, или вы можете использовать косилку, чтобы удалить их. Всегда избегайте как можно большего количества токсинов в окружающей среде и в наших домах, ведь это токсичная нагрузка", - отметила она.

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Специалист рекомендует, что идеально подойдет соль для бассейна или обычная поваренная соль, поскольку основная разница между ними обычно заключается только в размере гранул.

Известно, что соль обезвоживает сорняки и не дает им поглощать питательные вещества, которые необходимы для выживания.

"Этот метод работает, окончательно обезвоживая сорняки. Соль препятствует способности сорняков поглощать необходимые питательные вещества, такие как калий, магний и кальций. Нарушение поглощения питательных веществ ослабляет общее состояние растения, вызывая его высыхание от обезвоживания и гибель", - отметил садовый эксперт.

После того, как приготовили солевой раствор, нужно слегка полить раствором щели между тротуарной плиткой на садовых дорожках, особенно сосредотачиваясь на участках, которые всегда обильно прорастают сорняками.

"Важно делать это в сухой день, чтобы влажность и дождь не превышали не смывать раствор. За ночь раствор высушит растение до корня, благодаря чему на следующий день сорняк будет легко удалить", - пояснил эксперт.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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