Все дело в цвете: хитрый лайфхак, как посадить виноград возле стены

Чтобы урожай винограда был богатым, важно выбрать для его посадки правильное место.

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Как правильно разместить виноград на участке - полезные советы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Виноград - культура, которая украсит каждый сад и будет давать уютную тень. Чтобы кроме этого получить еще и богатый урожай, следует придерживаться нескольких важных правил при посадке. Главред разобрался, как правильно выбрать место для винограда на дачном участке.

Сажать виноград можно и весной, и осенью. Первое, что стоит учитывать при покупке, это сорт. Важно выбрать такой, который будет подходить под климатические условия. Следующий немаловажный момент - правильная посадка винограда.

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Эту культуру называют "солнечной ягодой". В этом названии и заключается ответ на вопрос, как правильно разместить виноград на участке. Виноградный куст необходимо высаживать с южной, западной или юго-западной стороны.

Нельзя сажать виноград вперемешку с деревьями - расстояние между ними должно быть не менее 4-6 метров. Дело в том, что в процессе роста создается конкуренция между корневыми системами. Кроме того, виноградные кусты затеняются, что является недопустимым для этого растения.

От того, что будет расти рядом с виноградом, зависит урожайность ягоды. Некоторые растения могут его погубить, другие - сами зачахнут от такого соседства. Если вам интересна эта тема более детально, читайте материал: Такому соседу виноград будет рад: что можно и нельзя сажать возле лозы для хорошего урожая.

В каждом регионе будет свой период посадки винограда. Главное - температура воздуха должна быть в пределах +10…+15 градусов, а грунта - от 8 до 10 градусов выше нуля. Если посадить саженец в непрогретую землю, то растение может значительно задержаться в росте.

Что любит и не любит виноград

Культура оценит яркое солнце и хорошее освещение. Без них виноград не сможет налиться соком и вызреть.

К выбору почвы виноград неприхотлив. Единственное место, где он будет плохо расти, это засоленная почва и участок, где грунтовые воды проходят близко к поверхности. Залегание грунтовых вод должно быть на расстоянии не менее чем за 1,5-2 м от корней растения.

Если земля слишком плотная, необходимо при посадке добавить дренаж. Торфяник следует разбавить песком.

Место для посадки винограда должно быть защищено от северных ветров, но при этом небольшой сквозняк должен быть, так как виноград любит проветривание. Кроме того, это будет способствовать тому, что споры болезней не будут задерживаться на растении.

Можно ли сажать виноград у забора и возле стены

Виноград относится к кустарникам, следовательно его допустимо высаживать не ближе одного метра к забору.

Часто возникает вопрос, на каком расстоянии от стены сажать виноград?Опытные садоводы говорят, что не следует размещать его слишком близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом к дому можно будет подвести виноградные лозы при помощи отводка (это часть куста, отведенная от материнского растения).

Есть еще один лайфхак: стена дома, возле которой растет виноград, должна быть не только с южной стороны - ее следует выкрасить в белый цвет. Тогда солнце будет отражаться от нее, а виноградная лоза будет вызревать быстрее.

Ранее Главред писал, как правильно обрезать виноград весной: хитрый фокус обеспечит богатый урожай. Также мы писали, чем лучше подкормить виноград ранней весной.

Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

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