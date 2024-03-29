Как правильно обрезать виноград весной: хитрый фокус обеспечит богатый урожай

Опытные дачники и садоводы знают о том, что весенняя обрезка винограда играет определяющую роль. Многое зависит от климатических особенностей региона, в котором выращивают виноград.
Такие рекомендации содержатся в материалах Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова" Национальной академии аграрных наук Украины.
- Как правильно выращивать виноград
- Как защитить виноград
- Можно ли делать обрезку винограда в апреле
- Смотрите видео - клоны классических и современных сортов винограда:
- Как правильно обрезать виноград
- Какие ветки обрезать у винограда
- Что известно об Институте виноградарства и виноделия
Как правильно выращивать виноград
Ученые напоминают, что при выращивании винограда рекомендуются агротехнические мероприятия по сохранению влаги в почве, для чего нужно выполнить ранневесеннее боронование междурядий, при созревании почвы. Следует предусмотреть борьбу с сорняками, в том числе способом обработки гербицидами.
Вместе с тем садоводов предупреждают о сохранении достаточно высокого инфекционного запаса возбудителей болезней и вредителей винограда. В текущем сезоне следует ожидать развития всех главных вредителей и болезней винограда, в особенности:
- растительноядных клещей;
- грозовой листокрутки;
- сосущих вредителей;
- оидиума;
- черной пятнистости;
- антракноза;
- комплекса гнилей (преимущественно белой и серой).
Как защитить виноград
Садоводам напоминают о необходимости составить систему защитных мер для каждого отдельного массива насаждений. Пока необходимо обратить внимание на защиту винограда от растительноядных клещей, которые начинают активизироваться уже при температуре +7…+8°С. Поэтому следует провести профилактическую обработку, используя масляные эмульсии (в частности, препарат 30Д с 2,5% концентрацией рабочего раствора или Эко Ойл Спрей (1,5–2,0 л/га).
Своевременная обработка позволят сформировать тонкую равномерную защитную пленку препарата и содержатся на растении более трех недель, что обеспечит надежную защиту от разных вредителей. Кроме того, препараты также оказывают скорее профилактическое, а не искореняющее действие, поэтому их следует применять к распусканию или в период набухания почек.
Можно ли делать обрезку винограда в апреле
Сроки обрезки виноградной лозы зависят от климатических условий того или иного региона. Поэтому внимательно следите за температурным режимом и прислушивайтесь к советам опытных садоводом. При этом специалисты говорят о том, что не позднее первой декады апреля следует провести обработку ("обмывку") кустов медсодержащими препаратами. Это станет хорошей профилактической основой защиты виноградных насаждений от многих болезней.
Следующую обработку следует проводить в период распускания 2–3 листочков, применяя баковую смесь препаратов, исходя из фитосанитарного состояния насаждений. Особое внимание на виноградниках необходимо уделять борьбе с сорняками, осложняющими фитосанитарное состояние насаждений и являющимися резервуаром развития и питания для многих вредителей.
Смотрите видео - клоны классических и современных сортов винограда:
Как правильно обрезать виноград
Ученые говорят о том, что при обрезке винограда следует обращать внимание на граничные формы кустов. При этом плодовые стрелки следует обрезать в зависимости от сорта винограда.
Виноградную стрелку обрезают на длину:
- 3-4 глазка на сортах Голубок, Подарок Магарача, Регент, Пифос, Одесский черный, Ильичевский черный ранний, Мускат одесский, Восторг, Августин;
- 3-5 ячеек – Алиготе, Фетяска, Загрей, Ароматный, Одесский сувенир, Звено, Днестровский розовый, Молдова;
- 4-6 ячеек – Первенец магарача, Антей магарачский, Рубин таировский, Бианка, Шардоне, Кардышах, Мускат жемчужный, Аркадия, Флора, Кишмиш лучистый;
- 5-7 ячеек – Каберне Совиньон, Бастардо магарачский, Мерло, Сильванер, Мускат гамбургский;
- 5-8 ячеек – Сухолиманский белый, Пино черное, Пино серое, Сенсо;
- 6-8 ячеек – Виорика, Саперави, Ркацители, Совиньон зеленый, Рислинг Рейнский, Траминер розовый, Мускат оттонель, Иршаи Оливер, Карабурну, Италия, Мечта.
Какие ветки обрезать у винограда
По словам ученых, в текущем сезоне обрезку кустов рекомендуется производить на обычное плодовое звено без изменения нормы нагрузки. Для плодоношения выбирать хорошо созревшие побеги с толщиной 7-12 мм.
Кроме того, рекомендуется из нижних побегов вырезать лозу, имеющую наклон роста к земле. При этом выбирайте 3-4 вызревших побега, которые заменят удаленные. Вместе с тем остальные ветки стоит подрезать, чтобы создать правильную и ухоженную форму виноградника.
Что известно об Институте виноградарства и виноделия
Национальный научный центр Институт виноградарства и виноделия НААН Украины получил имя доктора сельскохозяйственных наук, профессора, вице-президента Постоянной Международной комиссии по винограду в Париже Василия Таирова. Прообразом Институт была Винодельческая станция, которая начала свою деятельность в 1905 году в Одессе. В 1931 году она была реорганизована в Украинский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия. В настоящее время Институт – это признанный научно-исследовательский центр по вопросам виноградарства и виноделия на современном уровне. В Институте проводятся комплексные научные исследования с целью научного обеспечения развития виноградарства и виноделия в Украине.
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