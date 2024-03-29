Как правильно обрезать виноград весной: хитрый фокус обеспечит богатый урожай

Можно ли обрезать виноград в марте - сколько рукавов оставить на кусте винограда при обрезке.

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Как правильно сформировать виноградную лозу / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Bru-nO, Pixabay/Couleur

Опытные дачники и садоводы знают о том, что весенняя обрезка винограда играет определяющую роль. Многое зависит от климатических особенностей региона, в котором выращивают виноград.

Такие рекомендации содержатся в материалах Национального научного центра "Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова" Национальной академии аграрных наук Украины.

Как правильно выращивать виноград

Ученые напоминают, что при выращивании винограда рекомендуются агротехнические мероприятия по сохранению влаги в почве, для чего нужно выполнить ранневесеннее боронование междурядий, при созревании почвы. Следует предусмотреть борьбу с сорняками, в том числе способом обработки гербицидами.

Вместе с тем садоводов предупреждают о сохранении достаточно высокого инфекционного запаса возбудителей болезней и вредителей винограда. В текущем сезоне следует ожидать развития всех главных вредителей и болезней винограда, в особенности:

растительноядных клещей;

грозовой листокрутки;

сосущих вредителей;

оидиума;

черной пятнистости;

антракноза;

комплекса гнилей (преимущественно белой и серой).

Как защитить виноград

Садоводам напоминают о необходимости составить систему защитных мер для каждого отдельного массива насаждений. Пока необходимо обратить внимание на защиту винограда от растительноядных клещей, которые начинают активизироваться уже при температуре +7…+8°С. Поэтому следует провести профилактическую обработку, используя масляные эмульсии (в частности, препарат 30Д с 2,5% концентрацией рабочего раствора или Эко Ойл Спрей (1,5–2,0 л/га).

Своевременная обработка позволят сформировать тонкую равномерную защитную пленку препарата и содержатся на растении более трех недель, что обеспечит надежную защиту от разных вредителей. Кроме того, препараты также оказывают скорее профилактическое, а не искореняющее действие, поэтому их следует применять к распусканию или в период набухания почек.

Можно ли делать обрезку винограда в апреле

Сроки обрезки виноградной лозы зависят от климатических условий того или иного региона. Поэтому внимательно следите за температурным режимом и прислушивайтесь к советам опытных садоводом. При этом специалисты говорят о том, что не позднее первой декады апреля следует провести обработку ("обмывку") кустов медсодержащими препаратами. Это станет хорошей профилактической основой защиты виноградных насаждений от многих болезней.

Следующую обработку следует проводить в период распускания 2–3 листочков, применяя баковую смесь препаратов, исходя из фитосанитарного состояния насаждений. Особое внимание на виноградниках необходимо уделять борьбе с сорняками, осложняющими фитосанитарное состояние насаждений и являющимися резервуаром развития и питания для многих вредителей.

Смотрите видео - клоны классических и современных сортов винограда:

Как правильно обрезать виноград

Ученые говорят о том, что при обрезке винограда следует обращать внимание на граничные формы кустов. При этом плодовые стрелки следует обрезать в зависимости от сорта винограда.

Виноградную стрелку обрезают на длину:

3-4 глазка на сортах Голубок, Подарок Магарача, Регент, Пифос, Одесский черный, Ильичевский черный ранний, Мускат одесский, Восторг, Августин;

3-5 ячеек – Алиготе, Фетяска, Загрей, Ароматный, Одесский сувенир, Звено, Днестровский розовый, Молдова;

4-6 ячеек – Первенец магарача, Антей магарачский, Рубин таировский, Бианка, Шардоне, Кардышах, Мускат жемчужный, Аркадия, Флора, Кишмиш лучистый;

5-7 ячеек – Каберне Совиньон, Бастардо магарачский, Мерло, Сильванер, Мускат гамбургский;

5-8 ячеек – Сухолиманский белый, Пино черное, Пино серое, Сенсо;

6-8 ячеек – Виорика, Саперави, Ркацители, Совиньон зеленый, Рислинг Рейнский, Траминер розовый, Мускат оттонель, Иршаи Оливер, Карабурну, Италия, Мечта.

Какие ветки обрезать у винограда

По словам ученых, в текущем сезоне обрезку кустов рекомендуется производить на обычное плодовое звено без изменения нормы нагрузки. Для плодоношения выбирать хорошо созревшие побеги с толщиной 7-12 мм.

Кроме того, рекомендуется из нижних побегов вырезать лозу, имеющую наклон роста к земле. При этом выбирайте 3-4 вызревших побега, которые заменят удаленные. Вместе с тем остальные ветки стоит подрезать, чтобы создать правильную и ухоженную форму виноградника.

Что известно об Институте виноградарства и виноделия Национальный научный центр Институт виноградарства и виноделия НААН Украины получил имя доктора сельскохозяйственных наук, профессора, вице-президента Постоянной Международной комиссии по винограду в Париже Василия Таирова. Прообразом Институт была Винодельческая станция, которая начала свою деятельность в 1905 году в Одессе. В 1931 году она была реорганизована в Украинский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия. В настоящее время Институт – это признанный научно-исследовательский центр по вопросам виноградарства и виноделия на современном уровне. В Институте проводятся комплексные научные исследования с целью научного обеспечения развития виноградарства и виноделия в Украине.

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