Россия мощно атакует энергетику Украины: Евлаш раскрыл цель обстрелов весной

Такими массированными и комбинированными ударами россияне пытаются истощить системы ПВО и выявить, откуда запускаются ракеты.

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Россия атакует энергетику Украины / фото: ГСЧС Ивано-Франковской области, УНИАН, Минобороны РФ

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что страна-агресор Россияпытается максимально атаковать украинскую критическую инфраструктуру, ТЭС, ГЭС и различные хранилища. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.

"Мы все ожидали именно этой атаки. Писали многие СМИ, что эти атаки будут или осенью, чтобы зимой, чтобы сделать блэкауты для наших граждан, оставить без тепла. Сейчас враг применяет эту тактику весной. Цель противника остается неизменной - дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны и вывод наших систем критической инфраструктуры из строя", - подчеркнул представитель Евлаша в эфире телемарафона "Єдині новини".

Кроме того, такими массированными и комбинированными ударами россияне пытаются истощить системы ПВО и выявить, откуда запускаются ракеты. Евлаш отмечает, что "это все комплексно отрабатывается противником".

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Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Атака по энергетике Украины: что известно

Напомним, что РФ массированно атаковала объекты энергетики. Как сообщили в Укрэнерго, в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.

Владимир Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по энергетике. Коммунальные службы, энергетики и ремонтные бригады непрерывно работают, пытаясь ликвидировать последствия ракетной атаки РФ. Почти всюду удалось восстановить стабильное энергоснабжение.

РФ сбросила бомбы на ТЭС в Курахово Донецкой области. Отмечается, что среди пострадавших - две женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет. У них закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.

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