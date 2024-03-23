'Пытаются уничтожить нашу жизнь': Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по энергетике

В ракетах, которые были использованы за одну атаку против Украины было по меньшей мере семь с половиной тысяч иностранных компонентов, рассказал президент.

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Президент Украины рассказал о о восстановлении инфраструктуры после атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Украине вторые сутки коммунальные службы, энергетики и ремонтные бригады непрерывно работают, пытаясь ликвидировать последствия ракетной атаки РФ. Почти всюду удалось восстановить стабильное энергоснабжение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Отдельные проблемы были сегодня в нашей Одессе - были аварийные отключения. Делается все, чтобы нормализовать ситуацию. Харьков - к сожалению, пока что очень сложно. Сегодня был очередной ракетный удар из России - это ежедневно продолжается, эти обстрелы. И каждый, кто работает для сохранения нормальной жизни в Харькове, в области, в других приграничных городах и громадах, - все настоящие герои", - подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил спасателей ГСЧС, энергетиков, которые задействованы, полицейских, местные службы, волонтеров и всех, кто помогает.

видео дня

"Хочу отдельно отметить и поблагодарить специалистов во Франковской области, Винницкой, Хмельницкой, Сумщина, Полтавщина, наша Днепровщина, Запорожье. Спасибо за оперативную работу! Сегодня получал отчеты из регионов, от главы правительства, от МВД, конечно, от наших военных. Очень важно, что государство обеспечивает системное реагирование на каждый такой российский удар", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что чрезвычайно важно иметь совместную поддержку от всех сторон, как в пределах страны, так и на международном уровне, чтобы эффективно противостоять угрозам.

"Хочу отметить и всех лидеров государств, руководителей международных институтов, всех наших партнеров, которые высказались на днях в поддержку Украины. Важно совместно действовать каждый раз, когда ракеты и дроны пытаются уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. В частности, это касается ПВО. Обязательно - санкций", - сказал он.

По его словам, каждый иностранный компонент, который содержится в российских ракетах, является нарушением санкций и свидетельствует о попытке заработать на уничтожении жизней. В ракетах, которые были использованы за одну атаку против Украины было не менее трехсот типов компонентов из десяти стран. Вместе с "Шахедами" в целом по меньшей мере семь с половиной тысяч компонентов.

"Во всех этих "искандерах", "кинжалах" и других российских ракетах, в "шахедах" десятки компонентов, которые завозятся для террора из других стран мира... Каждый из них - это нарушение санкционных режимов против России, каждый - это чья-то попытка заработать деньги на уничтожении жизней. Нужно это остановить", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о ракетах Х-32? Х-32 (произносится "ха тридцать два") – российская крылатая ракета воздушного базирования класса "воздух-поверхность" дальностью до 1000 км и скоростью 4000-5400 км/ч, разработана МКБ "Радуга", пишет Википедия. Ракета Х-32 была создана после глубокой модернизации ракеты Х-22. Испытания новой ракеты начались в 1998 году, а на вооружение она была принята в 2016 году. Основные характеристики ракеты Х-32: Носитель – Ту-22М3М,

скорость – 4000-5400 км/ч, или 1,1-1,5 км/с,

дальность пуска – 600-1000 км,

дальность захвата РЛС ГСН – 200-300 км (при пуске с большей дальности требуется внешнее целеуказание о примерном районе наличия цели до захвата цели ГСН),

высота полёта максимальная – 40 км.

Ракетная атака РФ по Украине 22 марта

Напомним, в ночь на 22 марта 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Силам ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели из 151: 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Во время атаки РФ повредила многочисленные объекты инфраструктуры, включая ДнепроГЭС. На станции возник пожар, однако угрозы прорыва дамбы нет. Позже стало известно, что в Днепровскую ГЭС попали две ракеты, повредив ГЭС-1 и серьезно повредив ГЭС-2.

Все подробности ракетного удара по Украине 22 марта читайте в материале: РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно.

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