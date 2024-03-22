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Из-за ракетной атаки РФ Запорожская АЭС на грани блэкаута - Энергоатом

Анна Ярославская
22 марта 2024, 08:56
Ситуация на ЗАЭС крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации.
Запороджская АЭС, ракеты
Запорожская АЭС - на грани блэкаута / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Во время масштабной ракетной атаки на Украину 22 марта в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом в Telegram.

Крупнейшая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная".

Украинские энергетики недавно отремонтировали соответствующую линию, которая в течение длительного времени была неработоспособной из-за повреждений, вызванных очередным российским обстрелом.

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"Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является серьезным нарушением условий безопасной эксплуатации станции", — сказал глава Энергоатома Петр Котин.

По его словам, Запорожская АЭС должна "немедленно" перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — Энергоатома, а РФ должна вывести со станции своих военных и военную технику.

В Энергоатоме напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Ракетный удар по Украине 22 марта

Все подробности ракетного удара по Украине 22 марта читайте в материале: РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно.

Утром 22 марта во время массированного обстрела Украины российские оккупанты нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов.

Под удар российских ракет попала и ДнепроГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что на станции вспыхнул пожар. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 22 марта российская ракета ударила в троллейбус с людьми.

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