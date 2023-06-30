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Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия - Данилов

Алина Дембицкая
30 июня 2023, 23:54 обновлено 30 июня, 23:59
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Украинские власти делают все возможное и невозможное, чтобы теракта на ЗАЭС не произошло, подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов, ЗАЭС
Данилов заявил, что подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, УНИАН

Сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

"Сам факт, если эти террористы совершают такой теракт на ядерном объекте, будет считаться всеми цивилизованными странами, что это применение ядерного оружия против гражданского населения. Поэтому будем очень тщательно наблюдать – если не, дай Бог, это произойдет – какая будет реакция мира на эти события", - сказал Данилов.

Как подчеркнул секретарь СНБО, реакция международного сообщества на подрыв Каховской ГЭС была ненадлежащей и слабой. Он подчеркнул, что украинские власти делают все возможное и невозможное, чтобы этого теракта не произошло. Также проводятся обширные учения и подготовка спасательных служб. Но ЗАЭС находится в руках террористов, и остановить их сложно.

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По словам Данилова, кое-кто из западных партнеров сейчас объясняет стране-агрессору России, что этого не стоит делать, потому что последствия будут "абсолютно катастрофическими для РФ".

Секретарь СНБО отметил, что сейчас сложно оценить вероятность теракта на Запорожской АЭС, ведь ее контролируют россияне, которые действуют вне пределов любых норм и правил мирового сообщества.

Секретарь СНБО добавил, что после информации о вероятном теракте в Украине провели "большое обучение" и была "еще одна подготовка".

"У нас есть наши протоколы, наши планы, каким образом мы должны действовать. Сейчас состоялось большое обучение, еще состоялась одна подготовка, если произойдет этот террористический акт со стороны Российской Федерации", - рассказал Данилов.

Угроза подрыва Россией ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский 22 июня сказал, что страна-оккупант Россия изучает возможность реализации сценария теракта на Запорожской атомной электростанции. По словам Зеленского, информация уже передана государствам-партнерам. Мир должен не допустить катастрофы.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия утвердила план возможного подрыва Запорожской АЭС. По мнению главы военной разведки, в случае приказа из Кремля исполнители его быстро реализуют.

30 июня в ГУР рассказали, что специалисты и оккупанты РФ стали постепенно покидать Запорожскую АЭС. Тем, кто подписал контракты с Росатомом, захватчики рекомендовали до 5 июля выехать в оккупированный Крым. В Энергодаре стало меньше вражеских военных патрулей.

Как отметил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин, если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только через несколько часов.

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