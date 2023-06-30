Если РФ подорвет ЗАЭС, Украина все узнает через несколько часов – Энергоатом

Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках российских оккупантов, сказал президент государственной компании Энергоатом Петр Котин.

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Власти надеются, что МАГАТЭ сообщит Украине о ситуации в случае подрыва оккупантами РФ ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только спустя несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках захватчиков. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Как сообщает ТСН, в ходе пресс-конференции он рассказал о том, что прямой радиационный контроль в руках России. Украина следит за ситуацией, но в случае выброса радиации информацию получит только спустя несколько часов.

"На сегодняшний день мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация", - отметил Котин.

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Министр энергетики Герман Галущенко надеется, что представители МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, как можно скорее передатут информацию Украине в случае возможного теракта на ЗАЭС.

"Когда, не дай Бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени и это влияет на весь процесс", - подчеркнул Герман Галущенко.

Угроза подрыва Россией ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский 22 июня сказал, что страна-оккупант Россия изучает возможность реализации сценария теракта на Запорожской атомной электростанции. По словам Зеленского, информация уже передана государствам-партнерам. Мир должен не допустить катастрофы.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия утвердила план возможного подрыва Запорожской АЭС. По мнению главы военной разведки, в случае приказа из Кремля исполнители его быстро реализуют.

30 июня в ГУР рассказали, что специалисты и оккупанты РФ стали постепенно покидать Запорожскую АЭС. Тем, кто подписал контракты с Росатомом, захватчики рекомендовали до 5 июля уехать в оккупированный Крым. В Энергодаре стало меньше вражеских военных патрулей.

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