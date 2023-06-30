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Оккупанты России постепенно покидают территорию ЗАЭС – ГУР

Андрей Ганчук
30 июня 2023, 09:39 обновлено 30 июня, 09:44
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Специалисты страны-агрессора России получили указание выехать с ЗАЭС до 5 июля направления, желательно – в оккупированный Крым, пишут в ГУР Минобороны.
ЗАЭС, российские войска
На ЗАЭС и в Энергодаре стало меньше военных патрулей оккупантов - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Минобороны РФ

Специалисты и оккупационный контингент России постепенно оставляют территорию Запорожской атомной электростанции. Сотрудникам Росатома рекомендуют до 5 июля выехать в захваченный Крым. В Энергодаре стало меньше российских военных патрулей. Оставшемуся на станции персоналу указали в случае возможных аварий "винить во всем Украину". Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Как сообщает пресс-служба ГУР, российские оккупанты постепенно сокращают свое присутствие на территории ЗАЭС. Уезжают специалисты захватчиков из Росатома. Другим специалистам, которые подписали договора с компанией РФ, рекомендуют до 5 июля эвакуироваться в захваченный Крым.

"По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям, они должны выехать до 5 июля. Желательное направление – территория оккупированного Крыма. На сегодня известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", - отметили в разведке.

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Кроме того, в Энергодаре уменьшается количество военных патрулей российских захватчиков.

"Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей", - сказали в ГУР.

В военной разведке подчеркнули, что Москва дала указание тем специалистам, которые остаются на станции, "в случае любых аварийных ситуаций винить Украину".

Угроза подрыва Россией Запорожской АЭС

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что страна-агрессор Россия изучает возможность реализации сценария теракта на Запорожской АЭС. По словам гаранта, соответствующая информация передана государствам-партнерам. Мировое сообщество должно действовать на упреждение.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Россия уже утвердила план возможного подрыва ЗАЭС. По мнению главы ГУР, в случае приказа из Кремля исполнители все быстро реализуют.

Военный обозреватель Александр Коваленко полагает, что подрыв захватчиками РФ Запорожской атомной электростанции является маловероятным сценарием. Впрочем, по мнению эксперта, угроза по-прежнему существует, поскольку Москва может пойти на теракт в том случае, если армия Украины вытеснит российских оккупантов с юга.

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