Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС - Зеленский

Разведка Украины получила информацию о том, что оккупанты хотят взорвать ЗАЭС, что повлечет выброс радиации.

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Зеленский рассказал о теракте на ЗАЭС, который готовят россияне / Коллаж: Главред, фото: офис президента, УНИАН

22 июня состоялось совещание у президента Украины Владимира Зеленского, на котором доложили украинские разведчики и Служба безопасности Украины.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого. К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра", - отмечает Зеленский в видеообращении в Telegram.

Зеленский добавил, что всю имеющуюся информацию передали украинским партнерам - каждому в мире.

видео дня

"Все доказательства. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, арабский мир, Африка - все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации. Все. Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, следовательно, мир может и должен действовать", - отметил глава государства.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

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