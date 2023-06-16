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Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина – Зеленский

Андрей Ганчук
16 июня 2023, 14:06 обновлено 16 июня, 15:02
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Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.
Зеленский, Запорожская АЭС
Оккупант Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, чтобы навязать свои условия завершения войны - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Власти страны-оккупанта России хотят совершить подрыв Запорожской атомной электростанции, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и заставить Киев пойти на условия российского директора Владимира Путина касательно завершения войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью американскому телеканалу NBC News он рассказал о том, что Москва, как оккупант, заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине. Поэтому она хочет подорвать Запорожскую АЭС.

"Россия хочет подорвать (Запорожскую) АЭС. Потому что, равно как и с (Каховской) дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта", - отметил Зеленский.

По словам президента, война затягивается в ситуации, когда вооружения поставляются небольшими партиями. Запад должен ускорить военную помощь, чтобы Украина как можно быстрее одержала победу над российскими оккупантами.

"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы быстрее победим", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупационные войска страны-агрессора России 6 июня поздно ночью взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Уровень воды в Каховском водохранилище в результате подрыва ГЭС стремительно снизился. Вода оттуда нужна, чтобы атомная станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности Запорожской АЭС.

Заместитель градоначальника Энергодара Иван Самойдюк 7 июня призвал жителей города уехать в связи с возможными провокациями российских оккупантов на Запорожской АЭС.

Он акцентировал внимание на том, что захватчики оборудовали на станции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любой момент может стать критической.

В пресс-службе Каховской ГЭС сообщили, что Энергоатом переводит последний блок Запорожской АЭС в режим "холодной остановки". Решение связано с рисками для ядерной и радиационной безопасности в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции.

Смотрите видео, в котором рассказали о том, как гендиректор МАГАТЭ прибыл на оккупированную ЗАЭС:

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