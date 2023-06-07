"Собрать тревожный чемоданчик и документы": жителей Энергодара просят покинуть город

Жителям Энергодара советуют, если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами.

https://glavred.info/ukraine/sobrat-trevozhnyy-chemodanchik-i-dokumenty-zhiteley-energodara-prosyat-pokinut-gorod-10476283.html Ссылка скопирована

Запорожская АЭС под угрозой / Коллаж Главред, фото Википедия, соцсети

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС.

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные – ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией на ЗАЭС? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, поэтому, что там сделаны склады техники, боеприпасов — на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", — сказал Самойдюк в комментарии проекта Радио Свобода Новости Приазовья.

Так, жителей Энергодара просят покинуть город и территорию вокруг города.

"Тем, кто не может этого сделать сейчас, советуют, если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранными документами, ценными вещами и другими средствами первой необходимости. Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они (оккупанты — ред.) будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", — добавил заместитель городского головы Энергодара.

Запорожская АЭС не работает

Стоит отметить, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сразу после подрыва Каховской ГЭС сообщил, что в настоящее время после преступного подрыва оккупантами Каховской ГЭС Запорожская атомная электростанция не работает. Все блоки ЗАЭС выключены из сети и находятся в охлажденном состоянии.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, что на ЗАЭС оккупанты установили огневые точки на реакторах. На спутниковых снимках за март заметно, что оккупационные войска оборудовали укрепленные огневые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных зданий.

Российские оккупанты начали устраивать провокации перед прибытием миссии МАГАТЭ. Оккупанты неоднократно мощно обстреливали Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута прохождения миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Впоследствии президент страны-агрессора России Владимир Путин издал указ и поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ. Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 2028 года.

Смотрите видео о том, что может произойти на Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС:

Читайте также: