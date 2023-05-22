'Может быть радиационная авария': Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

Из-за массовых обстрелов оккупанты уже в седьмой раз полностью обесточили Запорожскую АЭС.

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Россияне обстреляли Запорожскую АЭС / коллаж Главред: фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

"В результате бессмысленного террористического обстрела ра**истами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кв, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС", - об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Указано, что уже в седьмой раз с начала оккупации украинской станции россиянами, от 4 марта 2022 года, ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

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"После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", - предупредили в "Энергоатоме".

Указано, что в случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, что на ЗАЭС оккупанты установили огневые точки на реакторах. На спутниковых снимках за март заметно, что оккупационные войска оборудовали укрепленные огневые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных зданий.

Российские оккупанты начали устраивать провокации перед прибытием миссии МАГАТЭ. Оккупанты неоднократно мощно обстреливали Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута прохождения миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Впоследствии президент страны-агрессора России Владимир Путин издал указ и поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ. Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 2028 года.

Добавим, что на оккупированной части Запорожской области российские захватчики начали бежать из захваченных населенных пунктов, очевидно, предчувствуя приближение начала украинского контрнаступления.

Да, недавно в Запорожской области был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов. В частности, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы.

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