УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Может быть радиационная авария": Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

Юлия Куришко
22 мая 2023, 10:41 обновлено 22 мая, 10:50
10
Из-за массовых обстрелов оккупанты уже в седьмой раз полностью обесточили Запорожскую АЭС.
'Может быть радиационная авария': Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян
Россияне обстреляли Запорожскую АЭС / коллаж Главред: фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ночной атаки российских войск. это произошло уже в седьмой раз и грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.

"В результате бессмысленного террористического обстрела ра**истами в ночь на 22 мая, в 5:26 отключилась последняя высоковольтная линия передач Днепровская 750кв, с которой для собственных нужд питалась временно оккупированная Запорожская АЭС", - об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Указано, что уже в седьмой раз с начала оккупации украинской станции россиянами, от 4 марта 2022 года, ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

видео дня

"После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", - предупредили в "Энергоатоме".

Указано, что в случае невозможности обновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Оккупация ЗАЭС

Напомним, что на ЗАЭС оккупанты установили огневые точки на реакторах. На спутниковых снимках за март заметно, что оккупационные войска оборудовали укрепленные огневые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных зданий.

Российские оккупанты начали устраивать провокации перед прибытием миссии МАГАТЭ. Оккупанты неоднократно мощно обстреливали Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута прохождения миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Впоследствии президент страны-агрессора России Владимир Путин издал указ и поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ. Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 2028 года.

Добавим, что на оккупированной части Запорожской области российские захватчики начали бежать из захваченных населенных пунктов, очевидно, предчувствуя приближение начала украинского контрнаступления.

Да, недавно в Запорожской области был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов. В частности, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы.

Больше интересных новостей:

война в Украине новости Запорожья АЭС Запорожская АЭС
Реклама

Главное за день

Су-35 летел бомбить Херсонщину: над Черным морем уничтожен новейший истребитель РФ

Су-35 летел бомбить Херсонщину: над Черным морем уничтожен новейший истребитель РФ

09:56 Украина
Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

09:38 Украина
После контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова отстранят, а Путина отправят в Китай – Пионтковский

После контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова отстранят, а Путина отправят в Китай – Пионтковский

09:07 Мир
Все главные новости

Последние новости

10:57

Серебряные лисички Голливуда: топ-7 знаменитостей, которые не закрашивают седину

10:54

Чем развлечь маленького ребёнка: 9 советов для родителей и нянек

10:49

РФ создает штурмовую авиагруппу для атак по Украине: в разведке Британии назвали цели ударов

10:45

Как сказать на украинском "по щелчку пальцев": Авраменко назвал аж 5 благозвучных вариантовВидео

10:42

Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:41

"Может быть радиационная авария": Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян

10:26

Умопомрачительная головоломка: нужно за 60 секунд найти 7 предметов на картинке

09:56

Су-35 летел бомбить Херсонщину: над Черным морем уничтожен новейший истребитель РФ

09:52

В центре Москвы в ДТП попал автомобиль патриарха РПЦ Кирилла: кадры с места происшествияВидео

Реклама
09:38

Оккупанты запустили по Украине 36 воздушных целей: силы ПВО сбили четыре ракеты и 20 дронов

09:11

Почему люди не выбрасывают бутылки из-под пива: что из них делают

09:08

"Везде было слышно": в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы

09:07

После контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова отстранят, а Путина отправят в Китай – ПионтковскийВидео

09:00

Воина провожали в последний путь на коленях: на фронте погиб боевой медик из Одесской областиФото

08:29

Как трюки Пригожина демотивируют кадровую армию РФмнение

08:24

"Выезжайте, пока есть возможность": в Кабмине поставили жесткий ультиматум россиянам в КрымуВидео

08:11

Взрывы в Днепре: уничтожены 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, есть пострадавшиеФото

08:10

Как понять, что кошка болеет: 4 признака, которые нельзя игнорировать

07:41

Украина получила все для начала контрнаступления, по F-16 у США есть сомнения – советник БайденаВидео

07:37

"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута - ISWВидео

Реклама
07:12

Гороскоп на сегодня 22 мая 2023: Весам - судьбоносное знакомство, Рыбам - лучший день в годуВидео

06:42

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

06:20

Россию ждет судьба Бахмутамнение

05:30

После "взятия" Бахмута Пригожин резко назвал дату вывода "вагнеровцев" из городаВидео

03:45

Задача для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении белого медведя

03:05

"Полиция не уполномочена": Репяхова объяснила, почему у Павлика отобрали спецпропускВидео

02:35

Вредно для здоровья и посуды: что нельзя варить в алюминиевой кастрюле

02:05

По 40 гривен за пшеничный: украинцев предупредили о резком подорожании хлеба

01:32

Клещи сбегут из сада: что посадить, чтобы избавиться от опасных паразитов

00:51

Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздникВидео

00:51

От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецептВидео

21 мая, воскресенье
23:43

Стал более агрессивным и целеустремленным: эксперт проанализировала, как изменилось лицо ЗеленскогоВидео

22:56

Игар Тышкевич. Что будет после Бахмута?Видеоблоги

22:38

Это имя отталкивает людей: женщина захотела дать дочке винтажное имя, но столкнулась с критикой

22:21

"Жалею, что были такие времена": Мика Ньютон рассказала про участие в российском сериале "Кадетство"

22:19

"Невосполнимые потери уже нанесены": ЧВК Вагнера в Бахмуте будет разбита до конца - ЧереватыйВидео

21:23

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" перенесла срочную операцию и показала фото из больницыВидео

21:10

"Утонченный эстет, резчик по дереву и охотник": Пригожин потроллил именинника ШойгуВидео

21:00

"Там же склады были": под оккупированным Донецком в небо "взлетело" много российских снарядовВидео

20:13

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

Реклама
20:06

Продюсер "Голосу країни" после каминг-аута раскрыл подробности про бойфренда

20:05

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшиеВидео

19:57

"Своего ничего не осталось": дочь Газманова изуродовала себе лицо

19:42

"Будьте очень внимательными": Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7Видео

19:23

Почему любая "заморозка" нам категорически не подходитмнение

19:18

"Взятие" Бахмута - неудача": Гиркин раскритиковал РФ и ожидает успешное контрнаступление ВСУВидео

19:09

"Польша существует благодаря нам": РФ требует от поляков выплатить $750 млрд и отдать треть территорийВидео

19:02

"Или ты настоящий, или ты ноль": российская певица Распутина нещадно растоптала Аллу ПугачевуВидео

18:34

Цены в Украине бьют рекорды: какие 5 продуктов взлетели на 20%Видео

18:19

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять