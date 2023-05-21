В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшие

Момент пуска ракет, которые ударили по Харьковской области, получилось зафиксировать на фото.

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В Харькове прозвучали мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе раздались мощные взрывы. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Синегубов.

В Сети сообщается о минимум двух взрывах в городе. Также появилось видео, на котором слышно громкий сигнал воздушной тревоги и мощный взрыв.

видео дня

Смотрите видео о том, какие взрывы прозвучали в Харькове:

В Харькове прозвучали взрывы / фото: скриншот

Стоит отметить, что в российских Telegram-каналах начали распространять фото, на которых зафиксирован момент пусков вражеских ракет из территории Брянской области.

В Харькове прозвучали взрывы / фото: Telegram

В Харькове прозвучали взрывы / фото: Telegram

Позже Синегубов рассказал о том, что российские оккупанты ударили по селу Циркуны Харьковского района. По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт из ЗРК С-300. Одна из ракет попала в землю, другая ракета повредила частный жилой дом.

В результате обстрела пострадав мужчина, медики уже предоставляют ему помощь.

Ракетная атака России на Украина 18 мая

В ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине - выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

В Воздушных силах Украины сообщили, что с 21.00 17 мая по 05.30 18 мая 2023 года российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

"Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущены 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – 6 крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 29 крылатых ракет.

Также сбиты 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА.

Смотрите видео о том, как РФ атакует Украину ракетами:

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