УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшие

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2023, 20:05 обновлено 21 мая, 20:22
277
Момент пуска ракет, которые ударили по Харьковской области, получилось зафиксировать на фото.
взрывы в Харькове
В Харькове прозвучали мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе раздались мощные взрывы. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Синегубов.

В Сети сообщается о минимум двух взрывах в городе. Также появилось видео, на котором слышно громкий сигнал воздушной тревоги и мощный взрыв.

видео дня

Смотрите видео о том, какие взрывы прозвучали в Харькове:

взрывы в Харькове
В Харькове прозвучали взрывы / фото: скриншот

Стоит отметить, что в российских Telegram-каналах начали распространять фото, на которых зафиксирован момент пусков вражеских ракет из территории Брянской области.

обстрел Харькова
В Харькове прозвучали взрывы / фото: Telegram
обстрел Харькова
В Харькове прозвучали взрывы / фото: Telegram

Позже Синегубов рассказал о том, что российские оккупанты ударили по селу Циркуны Харьковского района. По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт из ЗРК С-300. Одна из ракет попала в землю, другая ракета повредила частный жилой дом.

В результате обстрела пострадав мужчина, медики уже предоставляют ему помощь.

Ракетная атака России на Украина 18 мая

В ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине - выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

В Воздушных силах Украины сообщили, что с 21.00 17 мая по 05.30 18 мая 2023 года российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

"Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущены 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – 6 крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 29 крылатых ракет.

Также сбиты 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА.

Смотрите видео о том, как РФ атакует Украину ракетами:

Другие новости:

война в Украине новости Харькова С-300 вторжение России ракетный удар
Реклама

Главное за день

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшие

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшие

20:05 Украина
"Будьте очень внимательными": Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7

"Будьте очень внимательными": Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7

19:42 Украина
Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнце

Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнце

16:26 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:13

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

20:06

Продюсер "Голосу країни" после каминг-аута раскрыл подробности про бойфренда

20:05

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшиеВидео

19:57

"Своего ничего не осталось": дочь Газманова изуродовала себе лицо

19:42

"Будьте очень внимательными": Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:23

Почему любая "заморозка" нам категорически не подходитмнение

19:18

"Взятие" Бахмута - неудача": Гиркин раскритиковал РФ и ожидает успешное контрнаступление ВСУВидео

19:09

"Польша существует благодаря нам": РФ требует от поляков выплатить $750 млрд и отдать треть территорийВидео

19:02

"Или ты настоящий, или ты ноль": российская певица Распутина нещадно растоптала Аллу ПугачевуВидео

Реклама
18:34

Цены в Украине бьют рекорды: какие 5 продуктов взлетели на 20%Видео

18:19

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

18:05

Как сказать на украинском "по щелчку пальцев": Авраменко назвал аж 5 благозвучных вариантовВидео

17:30

"Сверхтяжелая потеря": депутат Полтавского горсовета получил смертельные ранения на фронтеВидео

17:02

Под прицелом Франции. Поставки оружия в Ереван создают прямые риски для Украины и Израиля

16:57

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке 4 животных за 15 секунд

16:48

Плюс один Джонсонюк: Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз

16:27

Популярная российская певица и судья украинских шоу прилично набрала вес

16:26

Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнцеВидео

15:55

Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

15:38

Мама троих детей Катя Осадчая прокомментировала слухи про свою беременность

Реклама
15:27

ВСУ приближаются к взятию в тактическое окружение Бахмута вместе с оккупантами - СырскийВидео

15:07

Умер прямо в самолете: в России моментально скончался муж российской певицы

14:59

Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

14:49

Трагедия в семье Аллы Мазур: на войне погиб близкий человек ведущей

14:39

"Не важно, оккупирован или нет: ВСУ "перемололи" в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов - БайденВидео

14:37

"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о БахмутеВидео

14:06

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

14:00

Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздникВидео

13:59

Мужчину поймали на контрабанде ножниц: спрятал он их в "особом месте" своего тела

13:52

В Бердянске мощные взрывы: штаб РФ взлетел на воздух, оккупанты считают потери

13:39

В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира

13:27

Никто никуда не убегал: в ВСУ рассказали, что происходит в Бахмуте сейчасВидео

13:24

Гороскоп на завтра 22 мая 2023: Весам - судьбоносное знакомство, Рыбам - лучший день в годуВидео

12:59

Тайный язык женской сумочки: как определить характер по аксессуару

12:53

Серебряные лисички Голливуда: топ-7 знаменитостей, которые не закрашивают седину

12:29

ВСУ взяли Бахмут в "полуокружение": украинские военные продвигаются по флангам

12:27

Какой цвет модный для вашей спальни: 10 самых лучших и худших оттенков спальни для снаВидео

12:12

Как понять, что кошка болеет: 4 признака, что пора к ветеринару

11:52

ВСУ продвинулись под Бахмутом и захватили пленных: у оккупантов потери – украинский боец

11:40

Стало известно, сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзниковВидео

Реклама
11:22

Головоломка для самых внимательных: нужно найти четыре ошибки за 13 секунд

11:21

Встреча Зеленского и Байдена 21 мая: президент Украины раскрыл итоги переговоровФотоВидео

11:19

Загадка с подвохом: зачем советским дворникам укорачивали метлы

11:07

Patriot уничтожил российский Кинжал: Зеленский раскрыл подробности

10:45

От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецептВидео

10:16

Когда "липучки" не помогают: как избавиться от мух в доме народными средствами

10:15

Вдова погибшего защитника Украины родила дочь: малышку назвали в честь отца

09:45

"Он в наших сердцах": Зеленский ответил на вопрос о ситуации в БахмутеВидео

09:18

Встреча Зеленского и Байдена на саммите G7: глава США объявил о пакете военной помощи на $375 млн

09:05

В боях за свободу Украины погиб воин и волонтер с Буковины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять