Ночной ракетный удар по Украине: силы ПВО сбили 29 из 30 российских ракет

Российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям. Атаковали с моря, воздуха и земли.

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В ночь на 18 мая силы ПВО сбили 29 российских ракет / Коллаж: Главред, фото: t.me/andrii_nebytov

В ночь на 18 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине - выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. 29 из них сбиты защитниками украинского неба.

В Воздушных силах Украины сообщили, что с 21.00 17 мая по 05.30 18 мая 2023 года российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

"Из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 выпущены 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555. С кораблей в Черном море – 6 крылатых ракет "Калибр". А также две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

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Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожены 29 крылатых ракет.

Также сбиты 2 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА (ОТР).

Сколько ракет сбили силы ПВО в ночь на 18 мая / t.me/kpszsu

"Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьезную угрозу жизни людей. Во время воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих родных", - добавили в Воздушных силах.

Ракетный удар по Украине 18 мая

Ночью 18 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. По всей стране объявлялась воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Винницкой и Хмельницкой областях.

Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Глава КОВА Руслан Кравченко сообщил, что фактов попадания российских ракет в области не зафиксировано. Пострадавших нет.

В нескольких общинах обнаружено падение обломков во дворах. Есть информация о повреждении нескольких частных домов. К счастью, они незначительны – выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля.

В Одессе есть попадание по объекту промышленности на окраине города. Один человек погиб, двое - получили ранения. Все они - охранники этого объекта, гражданские люди.

В Хмельницкой области есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Обошлось без пострадавших.

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