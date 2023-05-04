Оккупанты разместили на четвертом блоке Запорожской АЭС военную технику и взрывчатку – МАГАТЭ

Если на станции возникнет аварийная ситуация с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, то последствия ощутит не только Украина.

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Россияне разместили на захваченной ЗАЭС военную технику и взрывчатку / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупационные войска разместили на захваченной Запорожской атомной электростанции военную технику и взрывчатку. Об этом сообщили эксперты МАГАТЭ.

Как говорится в сообщении на Facebook-странице Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, вооружение врага появилось в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока ЗАЭС.

В Госатомрегулировании также отметили, что имеют информацию о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ЗАЭС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

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Такими действиями российские оккупанты наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок на промышленной площадке Запорожской АЭС.

"Неадекватные решения и действия российских военных подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что если на станции возникнет аварийная ситуация с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, то последствия ощутит не только Украина.

"Ядерный терроризм, к которому прибегает российская федерация, недопустим в цивилизованном мире. Призываем международное сообщество к консолидированному и решительному ответу на действия страны-агрессора, применению жестких санкций к предприятиям атомной отрасли России и аффилированных с ними лиц. Отмечаем, что Россия должна быть лишена всех прав и привилегий в МАГАТЭ и других международных институтах в сфере использования ядерной энергии", - заявили в Госатомрегулировании.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в марте 2022 года.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

5 октября 2022 года российский диктатор Владимир Путин выдал указ и поручил передать Запорожскую АЕС под управление РФ.

2 ноября российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Были повреждены две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла в режим полного обесточивания.

В конце апреля 2023 года стало известно, что российские оккупанты соорудили огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, то есть они готовы вести бои на территории самой станции в случае контрнаступления ВСУ.

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