Возможная катастрофа на ЗАЭС: оккупанты установили огневые точки на реакторах - разведка Британии

Оккупационные войска России планируют вести бои непосредственно на территории реакторной зоны атомной электростанции.

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Запорожская АЭС в руках оккупантов / фото: Википедия, twitter.com/DefenceHQ

Российские оккупанты соорудили огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, то есть они готовы вести бои на территории самой станции в случае контрнаступления ВСУ.

Так, на спутниковых снимках за март заметно, что оккупационные войска оборудовали укрепленные огневые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных зданий АЭС. Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Спутниковые снимки реакторного комплекса / twitter.com/DefenceHQ

Британцы также констатируют, что за год с момента захвата станции это первое известное свидетельство намерения оккупантов использовать здания реакторов при планировании тактической обороны.

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"Россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы большого украинского наступления. Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут боевые действия", – говорится в сводке.

В то же время британцы считают, что "прямое катастрофическое повреждение реакторов" маловероятно, если бои за станцию ограничатся применением пехотного оружия – сооружения АЭС очень прочные.

Запорожская АЭС в оккупации

Российские оккупанты начали устраивать провокации перед прибытием миссии МАГАТЭ. Оккупанты неоднократно мощно обстреливали Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС. Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута прохождения миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Международное агентство по атомной энергетике представило отчет по итогам инспекции на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Впоследствии президент страны-агрессора России Владимир Путин издал указ и поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ. Согласно тексту надзор и использование атомной энергии ЗАЭС определены до 2028 года.

Добавим, что на оккупированной части Запорожской области российские захватчики начали бежать из захваченных населенных пунктов, очевидно, предчувствуя приближение начала украинского контрнаступления.

Также недавно в Запорожской области был нанесен удар по местам расположения российских оккупантов. В частности, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы.

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