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ВСУ уничтожили в Херсоне и Энергодаре почти роту оккупантов – Генштаб

2 сентября 2022, 20:48

Оккупанты отвезли раненых в больницу, однако большинство из них умерли.

Украинские военные, ВСУ, артиллерия, сгоревшая техника
ВСУ уничтожили в Херсоне и Энергодаре до роты оккупантов/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Российские захватчики из-за успешных действий украинских Вооруженных сил потеряли на юге Украины в пятницу, 2 сентября, до роты российских военных.

Такое большое количество личного состава противника было уничтожено в районе Херсона и Энергодара. Об этом сообщается в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожено 3 артиллерийские системы противника, а также склад с боеприпасами и до роты личного состава", – говорится в сообщении.

Оккупанты пытались спасти своих раненых и отвезли их в больницу, однако большинство из них всё равно умерли.

"Раненых вывезли в медицинские учреждения вблизи населенного пункта Борозенское Херсонской области. Из-за ненадлежащего уровня медицинской помощи большинство оккупантов умерли от полученных ранений", – отметили в Генштабе ВСУ.

Контрнаступление ВСУ на юге

ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

2 сентября в ОК "Юг" рассказали, что на юге продолжаются позиционные бои, целью которых является улучшение положения по линии фронта. Украинские воины в этот день нанесли успешные удары по паромной переправе близ села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника. ВСУ удалось нарушить логистику российских оккупантов.

В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.

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