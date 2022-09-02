ВСУ разгромили паромную переправу оккупантов на Херсонщине: логистика армии РФ нарушена

Украинские воины уничтожили на юге государства более трех десятков российских захватчиков, 19 единиц вражеской техники и склад боеприпасов.
Контрнаступление украинских военных на юге продолжается. Там продолжаются позиционные бои, целью которых является улучшение положения по линии фронта.
Обстановка остается стабильно сложной, однако украинские воины ее контролируют. О ходе контрнаступления и потерях врага рассказали в Оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что украинские военные наносят огневого поражения врагу, чтобы тот не мог ввести в бой резервы, а также чтобы нарушить систему управления вражескими войсками.
Благодаря действиям бойцов ВСУ удалось нарушить логистику российских оккупантов.
"Обеспечена приостановка логистики противника по обеспечению боеприпасами и горюче-смазочными материалами", – говорится в сообщении.
Также украинские воины нанесли точные удары по паромной переправе оккупантов на Херсонщине.
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены успешные удары по паромной переправе близ села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника", – рассказали в ОК "Юг".
В целом сегодняшний день был результативным для украинских военных – оккупанты потеряли на юге:
- 37 захватчиков,
- 3 танка,
- 4 гаубицы "Мста-Б",
- реактивную систему залпового огня "Град",
- 10 единиц авто-бронетехники,
- склад боеприпасов в Бериславском районе.
Также поврежденный вчера, 1 сентября, в районе Сухого Ставка вражеский самолет Су-25 был выведен из состава российских сил.
Захватчики продолжают пытаться разведать обстановку на фронте с помощью беспилотников. Для этого они применяют как дроны оперативно-тактического уровня, так и разведывательно-ударные.
"Один из таких шпионов утром пытался собрать обстановку по Одесской области, уклоняясь от работы противовоздушной обороны, под пристальным наблюдением сманеврировал на Николаевщину, где и был сбит", – отмечают в ОК "Юг".
Контрнаступление ВСУ на юге
Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.
Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в ВСУ.
В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.
Также стало известно, что США провели с Украиной "военные игры" перед тем, как ВСУ пошли в контрнаступление против оккупантов на юге нашего государства. Такие "игры" были призваны помочь украинским Вооруженным силам понять, как действовать в разных ситуациях для достижения успеха и сколько сил для этого нужно.
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