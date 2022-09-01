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Перед контрнаступлением ВСУ США провели с Украиной "военные игры" – CNN

1 сентября 2022, 13:25

Украина смогла закрыть важный "пробел" на фронте благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS.

Украинские военные, ВСУ, контрнаступление на Херсонщине, Херсон
Перед контрнаступлением ВСУ США провели с Украиной "военные игры"/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Соединенные Штаты Америки провели с Украиной "военные игры" перед тем, как ВСУ пошли в контрнаступление против оккупантов на юге нашего государства. Такие "игры" были призваны помочь украинским Вооруженным силам понять, как действовать в разных ситуациях для достижения успеха и сколько сил для этого нужно.

США советовали Украине идти в контрнаступление на ограниченном участке фронта, чтобы не было риска увязнуть в интенсивных боях. Об этом сообщило CNN, ссылаясь на официальных лиц США и западных стран и на украинские источники.

В российской оккупационной армии и дальше сохраняется преимущество в артиллерии и личном составе. Однако чиновники США уже наблюдают, что паритет между украинскими и российскими военными усиливается. В то же время собеседники журналистов не дают пока никаких прогнозов относительно возможности деоккупации населенных пунктов украинской армией.

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Украина закрыла важный "пробел" благодаря HIMARS

Западные чиновники отмечают, что Украина смогла закрыть важный "пробел" на фронте благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS. Из таких мощных РСЗО украинские воины в прошлые месяцы наносили точные удары по российским захватчиках в их тылу.

Однако некоторые источники журналистов CNN считают, что ВСУ смогли компенсировать преимущество оккупантов в плотности их огня благодаря своей компетенции.

"Я не думаю, что пока возможно подтвердить масштабы украинского наступления, однако они, безусловно, повлияли на способность России двигаться на север и юг через реку Днепр своими атаками на мосты", – отметил в комментарии высокопоставленный представитель НАТО.

Также он добавил, что Украина сейчас уже намного ближе к паритету численности своих войск с войсками российских оккупантов на Херсонщине, чем было в прошлые недели.

Освобождение Херсонской области

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в ВСУ.

В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.

При этом в американском Институте изучения войны подчеркнули, что контрнаступление ВСУ на южном направлении не будет молниеносным и может затянуться на месяцы. В ISW также добавили, что ВСУ готовили контрудар несколько месяцев, создавая условия, атакуя и нарушая российские наземные линии связи, российское командование и управление, а также российские системы логистики на Херсонском направлении.

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