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Была база, а стала братская могила: ВСУ "демилитаризовали" 58 оккупантов на Херсонщине

1 сентября 2022, 13:08

Российские захватчики были уничтожены в селе Широкая Балка Станиславской громады в Херсонской области. На месте их базы теперь руины.

Была база, а стала братская могила: ВСУ 'демилитаризовали' 58 оккупантов на Херсонщине
"Демилитаризованная" база оккупантов в Широкой Балке / Фото УНИАН, скриншот

Защитники Украины ударили по базе российских оккупантов в Херсонской области, превратив ее в братскую могилу. В результате точного удара были окончательно "демилитаризованы" сразу более полусотни захватчиков.

Кадры того, что осталось от базы оккупантов, обнародовал военный журналист Роман Бочкала в Telegram. Он уточнил, что российские захватчики были уничтожены в селе Широкая Балка Станиславской громады на Херсонщине.

На видео видно полностью разрушенное здание, которое захватили и использовали в качестве базы путинские солдаты.

Видео дня

"Вот здесь была база оккупантов. Была. А теперь – братская могила на 58 человек", – написал он.

Разбитая база оккупантов на Херсонщине
Разбитая база оккупантов на Херсонщине / Скриншот

В комментариях украинцы добавили, что на самом деле там "демилитаризировалось" больше представителей оккупационных войск РФ.

"Вчера на херсонских каналах писали – насчитали 65. Думаю, никто не будет против", – отметил один из подписчиков.

скриншот

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины 28 августа нанесли удар по заводу "Сокол" во временно оккупированной Новой Каховке. Там находится штаб российских оккупантов. Местные жители утверждают, что на заводе была военная база россиян и что в эту базу попало пять ракет.

Кроме того, 28 августа украинские военные ударили по трем пунктам управления в Херсоне и Дарьевке и по двум складам боеприпасов оккупантов.

31 августа в захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области прогремели новые взрывы. Бойцы ВСУ нанесли прицельный удар по военной базе оккупантов РФ.

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