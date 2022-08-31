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Взрыв и огромный столб черного дыма: в Новой Каховке "прилет" по базе оккупантов РФ

31 августа 2022, 17:34

Бойцы ВСУ нанесли прицельный удар по военной базе оккупантов РФ.

Над Николаевом поднимается черный дым
Нанесен удар по оккупантам РФ на Херсонщине / Фото Telegam

В захваченной российскими оккупантами Новой Каховке Херсонской области в среду, 31 августа, прогремели новые взрывы.

В результате местные жители услышали звуки "прилетов", а на месте взрывов виден столб черного дыма, сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что бойцы ВСУ нанесли прицельный удар по военной базе оккупантов РФ.

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При этом на месте прилетов началась детонация боеприпасов. Удар был нанесен по позициям оккупантов в районе местной мебельной фабрики.

"Прилет Новая Каховка, дымящаяся в районе мебельной фабрики", – сообщают местные жители.

Новая Каховка
Взрывы в Новой Каховке / t.me/hueviyherson

Напомним, в среду, 31 августа, в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели мощные взрывы.

При этом официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.

Добавим, что в Сети публикуют видео новых взрывов в Херсоне. Уточняется, что "бавовна" произошла на складе БК оккупантов РФ и в районе Антоновского моста.

Как известно, Вооруженные силы Украины уничтожили практически все большие мосты на оккупированной части Херсонской области. Речь идет об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах и Новокаховском. В этом ВСУ помогли американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Херсонская область Новая Каховка война России и Украины
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