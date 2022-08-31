В Херсоне новая "бавовна": стало известно о попаданиях по Антоновскому мосту

В Сети публикуют видео новых взрывов, прогремевших в Херсоне.
В среду, 31 августа, в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели мощные взрывы.
Об этом идет речь в сообщении Суспільного.
"В Херсоне слышны звуки мощных взрывов", - говорится в сообщении.
Видео дня
При этом официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.
Добавим, что в Сети публикуют видео новых взрывов в Херсоне. Уточняется, что "бавовна" произошла на складе БК оккупантов РФ и в районе Антоновского моста.
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Автор: Алексей Тесля