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В Херсоне новая "бавовна": стало известно о попаданиях по Антоновскому мосту

31 августа 2022, 14:59

В Сети публикуют видео новых взрывов, прогремевших в Херсоне.

дым
В Херсоне прогремели новые взрывы / pixabay.com

В среду, 31 августа, в захваченном российскими оккупантами Херсоне прогремели мощные взрывы.

Об этом идет речь в сообщении Суспільного.

"В Херсоне слышны звуки мощных взрывов", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом официальные источники пока не комментируют ситуацию во временно оккупированном городе.

Добавим, что в Сети публикуют видео новых взрывов в Херсоне. Уточняется, что "бавовна" произошла на складе БК оккупантов РФ и в районе Антоновского моста.

Новость обновляется.

новости Херсона взрыв война России и Украины Антоновский мост
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