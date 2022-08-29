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"Шанс вернуть территории": на Херсонщине ВСУ ударами HIMARS отрезали оккупантов от помощи

29 августа 2022, 13:31

На оккупированной части Херсонской области остались только пешеходные мосты. Военные РФ фактически отрезаны от поставок оружия из аннексированного Крыма.

HIMARS
​ Российские военные остались фактически отрезанными от поставок оружия и помощи из аннексированного Крыма / Фото DVIDSHUB Flickr

Вооруженные силы Украины уничтожили практически все большие мосты на оккупированной части Херсонской области. Речь идет об Антоновском железнодорожном и автомобильном мостах и Новокаховском.

В этом ВСУ помогли американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила в Facebook Оперативная группировка войск Каховка.

"Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все большие мосты... Остались только пешеходные переходы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные в этом районе остались фактически отрезанными от поставок оружия и помощи из аннексированного Крыма.

В пресс-службе добавили, что для нашей страны это блестящий шанс возвращать свои территории.

'Шанс вернуть территории': на Херсонщине ВСУ ударами HIMARS отрезали оккупантов от помощи
Фото facebook.com/ouvKakhovka

ВСУ ударили по мостам в Херсоне

Армия Украины проводит военную операцию на Херсонщине. 22 августа в Херсонской области прогремели взрывы. В соцсетях появилась информация, что взрывы были слышны в Чернобаевке и Новой Каховке.

В соцсетях публиковали фото и видео, на которых запечатлены места "прилетов" и густые клубы дыма.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram аудиозапись, на которой парень со ссылкой на своих знакомых, которые живут рядом с Антоновским мостом, говорит о том, что эстакады фактически нет, мост разбили пополам. Цаплиенко добавил, что информация требует уточнения.

Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины разрушили последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

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