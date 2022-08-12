Взрыв и мощный столб дыма: нанесен новый удар по Каховскому мосту

Нанесен новый удар по мосту у Каховской ГЭС / pixabay.com

Авиация и реактивная артиллерия Вооруженных сил Украины начали масштабную "отработку" захваченной РФ Херсонской области.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко рассказал в своем Telegram-канале.

По его данным, в пятницу, 12 августа, был нанесен новый удар по мосту у Каховской ГЭС.

На месте удара виднеются клубы дыма, добавил Гончаренко.

"Скорее всего больше орки там ездить не смогут", - уточнил нардеп.

Отметим, что в Сети уже опубликовали видео последствий удара по мосту у Каховской ГЭС.

Как сообщал Главред, ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, вчера Вооруженные силы Украины на Юге уничтожили российский склад боеприпасов, танк Т-62 и десятки россиян. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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