HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе: более 100 "двухсотых" и уничтоженная техника

HIMARS / скриншот

Ночью, 8 августа, высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя.

По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"На прошлой неделе значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон. Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", - сообщил Федоров.

Напомним, вблизи оккупированного Мелитополя в Запорожской области российские захватчики после точного удара ВСУ по местному аэродрому, который произошел 31 июля, перебрались в леса и прячутся. Оккупанты начали проводить ротацию своих военных баз.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты обсуждают возможность своего выхода из временно оккупированного Мелитополя. Они угрожают, что в таком случае вся заминированная инфраструктура города будет разрушена.

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