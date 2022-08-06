"Защиты у России нет": Черник рассказал, как на ходе войны отразятся поставки HIMARS и MARS-2

Украине передадут РСЗО Mars 2 / Бундесвер

Получение Украиной новых РСЗО МARS-2 может помочь склонить баланс сил в пользу Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

"МARS-2 на самом деле это ничто иное, как лицензионная копия MLRS 2. Но она окрашена в немецкий камуфляж и программное обеспечение переработано под немцев. Номенклатура ракет та же, тактико-технические характеристики тоже. Возможно, немцы ввиду того, что они являются технологической нацией в части производства автомобилей, могли улучшить какие-то узлы и механизмы в этой машине. Но на самом деле эта машина сделана на основе знаменитой американской бронированной машины Bradley M2. Это очень тяжелая машина, до 30 тонн, имеет 12 направляющих и каждая из них — это наш потенциальный успех", - считает Черник.

По словам эксперта, это обеспечивается за счет оперативных боеприпасов, М31А1 или М31А2 с дальностью стрельбы до 84 километров и боевая часть весом в 90 килограмм тротила.

"Но ее уникальность заключается в том, что там есть хорошая система наведения. Вспомним Антоновский мост, как его дырочка к дырочке покрошили. Защиты от этих ракет у России нет, сбивать их России нечем, они наводятся через космос", - отметил Черник.

И добавил, что поймать такую машину у РФ нет технической возможности, несмотря о сообщениях в РосСМИ о якобы уничтожении армией РФ "Хаймарсов".

"Поэтому каждая машина, каждый заряд, пистолет, автомат, патрон который заходит на территорию Украины, создает нам военно-техническую базу для победы над противником", - резюмировал эксперт.

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