Москва сдаваться не собирается, перелом на фронте возможен в середине октября - Петр Черник

Перелом в войне возможен в середине октября - Петр Черник / УНИАН facebook.com

В течение двух последних недель Россия начала накапливать значительное количество воинских подразделений на юге Украины, что может указывать на ее подготовку к возможному наступлению уже в ближайшее время.

В интервью Главреду военный эксперт Петр Черник рассказал, когда Россия может пойти в наступление на юге и какие города могут оказаться под угрозой, когда Украина может перейти в контрнаступление и когда следует ждать перелома на фронте, а также как долго продлится война в Украине и будет существовать угроза ракетных ударов.

Какова стратегическая цель у России в этом наступлении на юг? Почему именно Запорожье и Кривой Рог?

На самом деле, цель у россиян всего одна — захватить как можно больше украинской территории, а желательно вообще ликвидировать украинскую государственность. Надо понимать, что московский империализм не принимал и никогда не примет независимое украинское государство как таковое. Не удался блицкриг в первые дни этой войны — он по факту сыгран, поэтому они переходят в стадию затяжной войны по всей линии разграничения на юго-востоке. Поэтому концентрироваться на том, насколько являются стратегическими Запорожье или Харьков, донецкий плацдарм нет смысла — для них абсолютно все является стратегическим. К сожалению, задачи минимум они уже достигли - так называемый сухопутный коридор в Крым они прорубили. А от задания максимум они до сих пор не отказались, поэтому будут штурмовать там, где будут понимать, что это возможно.

Насколько связано наступление с продвижением ВСУ возле Херсона?

Напрямую. Как только у нас появляются предпосылки для взвешенных контрнаступательных действий, именно в том направлении Россия начинает накапливать больше своей живой силы и техники — это абсолютно логичные вещи и связанная между собой дихотомия. Классическая военная доктрина в прямом выражении.

Как скоро у Украины может появиться возможность начать контрнаступление на юге?

Я очень люблю латынь и выскажусь латынью. Есть такая поговорка "Ин ре" - быть в реальности. Понимая, какие высокие ставки и мы почему-то, к сожалению, об этом не говорим — мы говорим только о линиях, наступлении, контрнаступальных действиях, артиллерию и так далее, но не говорим о том, насколько высокие ставки и в московских элит в том числе. Должны хорошо понимать, что если они проигрывают эту военную кампанию, то жизнь Путина становится под прямую физическую угрозу. Если они ее проиграют, то путь к дезинтеграции России набирает свои реалистичные очертания. Поэтому эта война такая тяжелая и настолько серьезная. Возвращаясь к конкретике. Предсказание-неблагодарное дело. Потому что Москва не собирается сдаваться. Одна из иллюзий, которая генерируется в нашем информационном пространстве — что победа наступит вот-вот, и еще одна - что у противника заканчиваются ресурсы.

На мой взгляд, у нас появится достаточно ракетно-артиллерийского вооружения (потому что на 95 процентов эта война является войной артиллерий) не быстрее, чем в конце августа — начале сентября. На эту минуту у нас около 10 классов самых разных артиллерийских установок с общей численностью около 400 стволов. И на эту минуту этих уникальных машин, РСЗО M142 HIMARS и его старший брат MLRS 270 совокупно где-то в пределах 25 и это довольно неплохой показатель.

Когда мы по системам залпового огня достигнем показателя хотя бы в 50 машин и, самое главное, получим к ним дальнобойные ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров, а артиллерийские показатели, по меньшей мере, удвоятся с соответствующей линейкой боеприпасов к ним (особенно умных боеприпасов, таких как М982 "Экскалибур"), то как только они появятся условно в конце августа - начале сентября, то еще целый месяц надо будет работать, чтобы и вправду достичь перелома.

Вот из таких соображений, когда у нас может быть более или менее ситуация, которая может быть полезной нам? В лучшем случае - это середина октября. Еще раз подчеркиваю, это в лучшем случае. Потому что противника нив коем случае нельзя недооценивать и нельзя говорить, что все они сдались, потому что мы их очень метко бьем "Хаймарсами". Нет, не сдались и не собираются. А то, что они сделали в Еленевке с нашими военными, к большому сожалению, только усиливает мою позицию, потому что я являюсь твердым сторонником того, что все надолго. И убивая наших воинов, этот эффект был рассчитан не столько на нас, сколько на собственного солдата. Потому что они говорят своим солдатам очень простые вещи — смотрите, украинцы в Еленовке погибли, вы представляете, какие злые "укры" и что они с вами сделают, когда сдадутся в плен. То есть они таким образом поднимают уровень мотивации своего солдата, чтобы он стоял до последнего насмерть. А учитывая, какой у них огромный мобилизационный ресурс, нельзя это игнорировать.

Поэтому на самом деле все всерьез и надолго. На мой взгляд, даже затихание этой фазы войны в лучшем случае может произойти в середине октября. Потом возможна какая-то большая оперативная пауза - может полгода, может 10 лет, и повторная российско-украинская война.

Все очень просто — или мы уложим в могилу московский империализм, или он уложит нас. Третьего не дано.

При условии оперативной паузы, насколько сохраняется угроза ракетных ударов? Постоянной она будет или так же, с паузой на фронте, может на некоторое время утихнуть?

Никакого затишья в ракетных ударах по Украине не будет. Я очень хочу ошибаться. Понимая противника, за что он борется, не представляю, почему он должен прекратить ракетные удары. Действительно, правда заключается в том, что высококлассные ракеты Х-47М2 ("Кинжал"), их всего 40 штук, а запустили одну. Плюс три класса - Калибры, Искандеры, Х-101 - также приближаются к своему критическому применению. Но если сложить вместе весь ракетный потенциал, то это по меньшей мере 8000 ракет. В пределах 3000 уже применено, около 5000 еще есть. И понимая, какая огромная ставка, задаем себе вопрос - будут ли они осуществлять ракетные пуски, чтобы наводить ужас по стране, которую не могут принять? Для них есть только одна рабочая концепция — отсутствие украинской государственности.

То наступление, которое планирует Россия, какие риски оно создает для Николаева и Одессы?

Достаточно крупной группировки, по крайней мере сейчас, в начале августа, чтобы совершать крупные маршевые удары в направлении Николаева, и пробиваться в Одессу и Приднестровье, у России нет. Потому что для того, чтобы действительно взять в оперативно-стратегические тиски Одессу и область, надо осуществлять еще и морской десант со стороны акватории Черного моря. В акватории Черного моря (и это хорошая новость для нас) сложился ракетный потенциал. Спасибо нашим союзникам за AGM-84 "Гарпун", потому что ее оперативная досягаемость от 90 до 315 километров. Напомню, что расстояние по прямой от Одессы до Севастопольской бухты — 300 километров. То есть угроза в северо-западной акватории Черного моря (за исключением подводных лодок и это на самом деле очень опасно, потому что есть у России дизельная электрическая подводная лодка класса "Варшавянка" водоизмещением в пределах 200-300 тонн и до 3000 тонн в подводном положении, который, к сожалению, может запускать печально известные "Калибры" и поймать эту подводную лодку в надводном режиме почти невозможно, а в подводном у нас просто нет возможности) сохраняется. Но ракетный потенциал достигнут и выдвигать большие десантные корабли с потенциальным десантированием на побережье Одесской области им крайне трудно. Но я не скажу, что это невозможно.

В ближайшие дни, недели должно начаться довольно серьезное сражение за Южный берег Херсонщины. Подчеркиваю - только южный берег, потому что нет оснований говорить о том, что мы имеем достаточно сил и средств для системного крупного контрнаступления по всему югу — это будет некорректно.

Если говорить о юге. Также есть угроза с севера, ведь Беларусь не прекращает своих учений. Могут ли они в определенный период совместить эти два направления и пойти одновременно с двух сторон в наступление?

Могут. Будет очень трудно, но на северном направлении вся необходимая работа, в первую очередь, по созданию инженерных заграждений и минирование территории идет полным ходом. Все-таки 5 месяцев войны — это довольно много. Нам противник в этом направлении подарил время и я не сомневаюсь, что Генеральный штаб разумно и качественно подошел к этому процессу. Определенные силы там сосредоточены. Напомню, что наступать противнику в этом направлении, на западную Украину, довольно проблематично. Потому что здесь нам помогает сама география — здесь огромная плотность лесов и так называемые Припятские болота. Двигаться можно только большими дорогами. В направлении Волыни есть всего две дороги, по которым могут пойти военные колонны. Разбивать их большие колонны мы научились в начале войны.

Если произойдет двойное наступление - на Херсонщине и повторное со стороны Беларуси в сторону Киева (потому что это более логично, ведь там больше налажена система дорог), будет трудно.

Но вернемся к большому вопросу - какой у нас выбор? Что будет, если мы капитулируем? Несколько десятков тысяч просто перебьют. Так, как это сделали в Буче. И, поверьте, под эту косилку попадут лучшие — все не убегут. Такова суровая действительность. Далее, в пределах нескольких миллионов выселят в депрессивные зоны Сибири. Они это уже делали как минимум дважды в нашей истории. А тех, что останутся, будет ждать туннельное рабство. И в этот раз московиты вынесут более серьезный урок из всех возможных — они вырвут даже Тараса Шевченко и Лесю Украинку. Они это сделают и если кто-то думает, что у них нет для этого пропагандистских средств, то посмотрите на их телевидение. Они достигли такого уровня зомбирования своего собственного населения (а если мы проиграем, то это и нас ждет), который не имеет аналогов в мире. На мой взгляд, величайший пропагандист всех времен и народов Иосиф Геббельс, автор нацистской пропаганды времен Второй мировой, от зависти ворочается в гробу. Потому что даже нацисты не смогли достичь такого уровня зомбирования. Когда они проиграют, еще будет огромное поле психологов, психоаналитиков и психиатров, чтобы исследовать это явление. Именно такие перспективы нас ждут в случае поражения.

Насчет наступления на севере хотела уточнить. Как бы вы оценили боеспособность белорусской армии? Ведь у русских нет сил, чтобы самим идти и с юга, и с севера. Поэтому им нужны будут белорусы. Насколько подготовлена белорусская армия?

Белорусы, в отличие от украинцев, пусть у них и была очень маленькая армия, около 44 тысяч, и сейчас по интернету гуляет информация о том, что они увеличили свою численность практически в два раза. Достоверных источников подтверждения нет, однако можно смело утверждать, что какое-то количество личного состава они обязательно поставили в строй, сняли со складов определенное количество техники и я не разделяю мнения, что там нет русских, потому что они там есть. Более того, я сторонник версии, что в самой белорусской армии продолжается замена звена командира роты, батальйона на россиян.

Потому что причина того, что длинный отрезок времени, в течение которого они не наступают в сухопутной части заключается в том, что низовое звено белорусов не хочет выполнять преступных приказов. Белорусы, все же, не имперский народ - порабощенный, оккупированный, но не имперский. Надо отдать должное бульбаш-диктатору, что с 1991-го года вплоть до настоящего момента Беларусь серьезно занималась своей армией. Боевая подготовка была поставлена на довольно высокий уровень, они имеют неплохое технологическое вооружение. Скажем, РСЗО "Полонез" - своеобразный аналог БМ-30 "Смерч". Более того, в кооперации с китайцами они разработали для нее целую номенклатуру ракет с большим радиусом действия, до 200 километров. То есть несмотря на то, что белорусская армия маленькая, ее личный состав достаточно хорошо подготовлен. Поможет ли это им? Не поможет. У нас выбора нет — мы будем бить нещадно, если их нога ступит на нашу землю. Но они уже по факту в состоянии войны с нами — ракетные обстрелы с их территории происходят. Для всех без исключения это состояние войны в ракетной компоненте, а не какая-то разновидность удара русских. Именно так правильно надо называть это явление.

Вы упоминали о HIMARS и о том, что Украина должна нарастить минимум вдвое потенциал, чтобы достичь перелома на фронте. Было заявление Резникова о том, что Украина получает МARS-2. Насколько наличие этих систем и их увеличение отразится на балансе сил в пользу Украины?

Уже отображается. МARS-2 на самом деле это ничто иное, как лицензионная копия MLRS 2. Но она окрашена в немецкий камуфляж и программное обеспечение переработано под немцев. Номенклатура ракет та же, тактико-технические характеристики тоже. Возможно, немцы ввиду того, что они являются технологической нацией в части производства автомобилей, могли улучшить какие-то узлы и механизмы в этой машине. Но на самом деле эта машина сделана на основе знаменитой американской бронированной машины Bradley M2. Это очень тяжелая машина, до 30 тонн, имеет 12 направляющих и каждая из них — это наш потенциальный успех. Потому что туда вставляется главный оперативный боеприпас, М31А1 или М31А2 с дальностью стрельбы до 84 километров и, самое главное, очень качественная боевая часть — 90 килограмм тротила. Но ее уникальность заключается в том, что там есть хорошая система наведения. Вспомним Антоновский мост, как его дырочка к дырочке покрошили. Защиты от этих ракет у России нет, сбивать их России нечем, они наводятся через космос. Поймать такую машину, ведь в последние дни они разгоняют нарратив о якобы уничтожении двух "Хаймарсов" и показали, как их ракеты залетают на 2-й этаж какой-то многоэтажки (потому что там верят, что "Хаймарсы" могут быть втором этаже). Поэтому каждая машина, каждый заряд, пистолет, автомат, патрон который заходит на территорию Украины, создает нам военно-техническую базу для победы над противником.

Я ужасно люблю исторические примеры. Антигитлеровская коалиция образовалась 1 января 1942 года. Самая тяжелая битва Второй мировой войны, Сталинградская, с июля 1942-го по февраль 1943-го. И немецкие генералы, которые не были одурманенные нацизмом, трезво осознавали, что это конец и они проиграли. Но сколько еще немецкий нацизм сражался? Вплоть до 1945-го года. Японский империализм пал аж 2 сентября.

То есть империи не падают за один день — за один день может рухнуть режим. Путин может завтра сдохнуть, но если кто-то думает, что он умрет и война закончится — то это огромная ошибка.

На его место придет второй, потом третий, пятый и так далее. Навального выпустят из тюрьмы и через несколько лет он также станет новым Путиным.

Проблема Москвы лечится всего четырьмя прививками:

Эта недогосударство распадается на 15-20 стран; У этих стран, которые останутся, не будет ядерного оружия; На месте условной Российской Федерации образуется определенная "русская республика". Это будет великая держава, более 1.000.000 квадратных километров, и там будет жить не более пятидесяти-шестидесяти миллионов человек. Кстати, Маргарет Тэтчер в свое время озвучивала эту концепцию и говорила, что там в идеале должно жить только 15 миллионов, не больше. Их отсекут от дармовых сибирских ресурсов нефти, газа в первую очередь и, по меньшей мере, три поколения будет комплексная санация (оздоровление). Мы вступаем в НАТО.

Вот тогда мы выдохнем.

Если проводить параллели с Германией, какой запас воевать у России? Я понимаю, что если Россия не распадется, через некоторое время она снова уйдет, но насколько сейчас у нее есть запас?

Технологически запас исчерпывается. Высококачественное оружие иссякает. Но русские имеют не менее 5000 рабочих стволов артиллерии калибра 122-152 миллиметра. Они имеют 38 тысяч (может меньше, потому что что-то осталось и в бывших республиках) металлорежущих станков, которые они получили по первому ленд-лизу.

По запасам железной руды Россия чуть ли не первое государство мира. На самом деле современный снаряд-это довольно простой прибор, там не надо какого-то высокотехнологичного режима. Это металлическая оболочка, которая обтачивается на соответствующем токарном станке и в нее закладывается соответствующий пороховой заряд. Порох добывается из целлюлозы, целлюлоза — из древесины. А какая страна занимает первое место в мире по запасам древесины? Верно, Россия.

Пороховых заводов у них хватает, возможность выплавлять обычные металлические болванки, а потом их обтачивать, у них также есть. Их современная установка 2Ф35 "Конфедерация" не может получить такие стволы, которые имеет сейчас, потому что они изготовлены с помощью западных технологий. Отход всего технологического, конечно, будет оказывать давление на их ВПК в части качественного оружия. Но я на пальцах объяснил, почему не исчерпывается этот ресурс. Потому что обычные артиллерийские стволы и боекомплект к ним практически безлимитный и это тяжелое железо, неточное, которое сеет смерть и разрушения, будет применяться против Украины.

Насчет самого Путина. Напомню, что восточно-родезийский диктатор Роберт Мугабе держал власть до 96 лет. Фидель Кастро - до 90 лет, Ким Ир Сен - где-то 84 года. В конце концов, вся политическая традиция российского империализма, за исключением нескольких человек, это власть до смерти. Вспомним время позднего Советского Союза, так называемого политического явления как "кремлевские старцы". Брежнев держал власть, пока не умер и так все генсеки, за исключением Горбачева.

Путину 70 лет в этом году. Мы же понимаем насколько у него хорошая медицина. Может ли он так же, как Роберт Мугабе, дожить до 96? Почему нет. То есть сценарий опускания железного занавеса по примеру Северной Кореи вполне реалистичен. Северная Корея живет в изолированном режиме с 1953-го года. Нечего есть и раз в день съесть миску риса - это огромный успех. И разве это что-то меняет внутри их государства? Ничего.

Принципы тоталитаризма и тирании являются привычным ментальным нарративом и для россиян. То есть если мы рассматриваем процесс быстрого распада Российской Федерации на меньшие государства, режим опускания железного занавеса и Путин до смерти — вполне рабочий тезис.