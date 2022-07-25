Оккупанты готовы оставить Мелитополь - угрожают взорвать объекты инфраструктуры

Оккупанты готовы оставить Мелитополь / скриншот

Российские оккупанты обсуждают возможность своего выхода из временно оккупированного Мелитополя.

Они угрожают, что в таком случае вся заминированная инфраструктура города будет разрушена, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, инфраструктурные объекты находятся под контролем войск РФ, их используют в качестве складов для боеприпасов и военных баз

"Сейчас захвачена вся инфраструктура города. Сегодня они могут быть в одной школе, завтра будут в другой и им все равно", – отметил мэр.

Читайте такжеБоятся партизан и ВСУ: коллаборанты в Мелитополе с перепугу отказались ходить на работуФедоров добавил, что оккупанты уже не исключают вариант, что город они покинут.

Напомним, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области широкое партизанское движение развернулось в ответ на жестокое подавление оккупантами протестов мирных жителей. Целями партизан являются как логистика оккупантов, так и местные коллаборанты, рассказал мэр города Иван Федоров.

Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".

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