Партизаны Мелитополя "кошмарят" оккупантов и гауляйтеров: Федоров раскрыл детали

Взрывы в Мелитополе прогремели на базе РФ / Фото РИА Мелитополь

В захваченном РФ Мелитополе Запорожской области широкое партизанское движение развернулось в ответ на жестокое подавление оккупантами протестов мирных жителей.

Целями партизан являются как логистика оккупантов, так и местные коллаборанты, рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина мэр города Иван Федоров.

Он говорит, что российские оккупанты не должны чувствовать себя в Украине свободно. Поэтому приемлемыми являются действенные средства морального давления.

Мэр Мелитополя также напомнил об успешных акциях мелитопольских партизан против российских оккупантов.

"Во-первых, два бронепоезда, которые ехали в Мелитополь, были спущены с путей. Сначала один, через 3 недели второй. Во-вторых, полностью взорван мост между Мелитополем и Токмаком, который точно нельзя восстановить. В-третьих, проведен ряд акций специально для коллаборантов и гауляйтеров, которые привели к тому, что те не появляются в публичных местах. Совершенно", - добавил Федоров.

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Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".

16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что перемещение техники связано с укреплением позиций оккупантов на Запорожском направлении или с созданием новой группировки в районе Энергодара.

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