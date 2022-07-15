"У Путина есть дедлайн": эксперт объяснил затягивание с "референдумами" на Херсонщине и Запорожье

Путин установил сроки и пытается затянуть эту войну, считает Иван Ступак.
Российский диктатор Владимир Путин установил дэдлайн по войне в Украине. Из-за этого "референдумы" на временно оккупированных территориях страна-оккупант планирует провести осенью.
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в комментарии "24 каналу" отметил, Россия планирует провести "референдумы" о незаконном присоединении Херсонской и Запорожской областей, но намеренно затягивает.
"Это не укладывается в логические объяснения. Зачем откладывать на сентябрь месяц эти "референдумы", когда можно было бы помахать флагами и сделать это сейчас. Однако россияне "тянут резину", – добавил он.
Напомним, сопротивление украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области вынудило российских захватчиков задействовать своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами.
Читайте такжеУже в августе: Пионтковский объяснил, с чего начнется капитуляция ПутинаТем временем в британской разведке считают, что Россия к осени реализует сценарий, направленный на проведение так называемого "референдума" в Херсонской области с целью "присоединения" оккупированного региона к своему государству.
Захватчики пытаются подавить серьезное сопротивление своей оккупации со стороны местных жителей и поэтому решили похитить мэра Херсона Игоря Колыхаева.
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