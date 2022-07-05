Референдума не будет: партизаны Херсонщины подкинули проблем оккупантам, они везут гауляйтеров из РФ

В Херсонской области активизировались партизаны / Коллаж Obozrevatel, фото из открытых источников

Сопротивление украинцев на временно оккупированной территории Херсонской области вынудило российских захватчиков задействовать своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами.

Как рассказала в эфире 24 канала корреспондентка из Херсона Марина Савченко, в области набирает обороты партизанское сопротивление. Кроме того, оккупанты не доверяют коллаборантам, которые пошли на сотрудничество. Незаконное "правительство" решили укрепить своими людьми из Калининградской области.

"Коллаборанты уже не могут удержать эту ситуацию. Партизанское движение, сопротивление на Херсонщине как было, так и есть. Оно с каждым днем все крепнет", – сказала Савченко.

Она добавила, что настоящих жителей Херсона в городе осталось мало, но российские военные завезли туда много людей из Крыма и "ДНР".

"Очень много чужих, привезенных людей. И теперь понятно, что это за очереди за российскими паспортами... Чтобы создать "русскую" картинку", – пояснила корреспондентка.

Тем временем СМИ опубликовали фото, которые появились во временно оккупированном Херсоне. Их наклеили партизаны, которые являются участниками движения "Жовта стрічка". В посланиях к оккупантам говорится: "Референдума не будет, а будет суд и будет Гаага", "Референдума не будет, Херсон – это Украина".

Освобождение Херсона

28 июня экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны генерал Сергей Кривонос заявил, что вопрос о быстром освобождении от оккупантов всей Херсонской области пока что не стоит.

По его словам, Херсонская область разделена пополам по Днепру. И большая часть Херсона находится на левобережье. Чтобы преодолеть Днепр в районе Херсона или на других участках, нужно время. Поэтому пока что стоит вопрос об освобождении части правобережной Херсонщины.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия Украины вряд ли будет устраивать лобовой штурм во время освобождения захваченного Россией Херсона. Наиболее вероятным сценарием является осада города и отрезание путей снабжения российских оккупационных войск. Местным жителям, если угроза будет возрастать, нужно будет покидать город. Однако сейчас захватчики усложнили процесс выезда.

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