Штурма Херсона не будет: ВСУ осадят город и попробуют отрезать войска РФ от снабжения – Жданов

ВСУ вряд ли пойдут на лобовой штурм при освобождении оккупированного Херсона – Жданов / Коллаж Генштаб ВСУ, Главред, Суспільне

Армия Украины вряд ли будет устраивать лобовой штурм во время освобождения захваченного Россией Херсона. Наиболее вероятным сценарием является осада города и отрезание путей снабжения российских оккупационных войск. Местным жителям, если угроза будет возрастать, нужно будет покидать город. Однако сейчас захватчики усложнили процесс выезда. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что ВСУ, скорее всего, не будут устраивать лобовой штурм оккупированного Херсона. Город, вероятно, возьмут в осаду и попытаются перекрыть снабжение российской группировки.

Читайте такжеКогда армия Украины освободит Херсон, начнется распад России Путина – политолог"Я не думаю, что это будет штурм... Я не представляю себе ситуацию, что Вооруженные силы пойдут в лобовой штурм на Херсон. Это, скорее всего, будет осада города и отрезание российского гарнизона от путей снабжения", - отметил Жданов.

По его словам, местные жители должны сами решать, покидать ли им город. В случае ухудшения ситуации лучше уехать. Однако россияне сейчас усложнили выезд из Херсона.

"И если угроза возрастает, то, конечно же, надо уезжать… Там проблемы с выездом, Россия разворачивает комендатуры, переброшены дополнительные силы Росгвардии, они организовывают дополнительные блокпосты и патрули. Поэтому перемещение там довольно затруднено", - подчеркнул Олег Жданов.

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Ситуация в Херсонской области

В американском Институте изучения войны сделали прогноз, согласно которому контратаки армии Украины будут все сильнее угрожать российским войскам в Херсонской области. Захватчикам уже приходится удерживать свои позиции вдоль южной оси.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ освободили Киселевку. Украинские войска находится приблизительно в 15 км от захваченного россиянами Херсона.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила успешное продвижение украинской армии в Херсонской области. Российских оккупантов оттесняют со второго и третьего оборонительных рубежей. Подробные сведения появятся после того, как ВСУ закрепятся на своих новых позициях.

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