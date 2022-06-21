"Киселевка – за нами": в ОП раскрыли детали зачистки ВСУ пригорода Херсона

Украинские военные вплотную приблизились к Херсону / Генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины продвинулись в сторону захваченного российскими оккупантами Херсона.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По словам представителя Офиса президента, украинские защитники закрепились в поселке Киселевка на подступах к Херсону.

"Уже Киселевка за нами считается. Это весьма существенное продвижение, начиная от Посад-Покровского и Мирного", - сообщил Арестович.

Добавим, что от Киселевки до Херсона остается порядка 15 километров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганской области российские оккупанты на направлении Тошковка – Подлесное овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина и закрепляется на занятых рубежах.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

Читайте еще: