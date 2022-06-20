Удачные контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне – ISW

ВСУ успешно проводят контратаки в Херсоне и на Запорожье / Фото УНИАН

В ближайшие недели контратаки Вооруженных сил Украины будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и Запорожской области. Об этом говорится в анализе Института изучения войны.

Отмечается, что недавние контратаки ВСУ вынудили россиян сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси, передает ISW.

Украинский Генштаб сообщил, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.

Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.

В то же время успешные украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска срочно перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта.

Аналитики ISW считают, что оккупанты, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от продолжающихся украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.

Фото understandingwar.org

Отмечается, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.

Отметим, мэр Мелитополя Иван Федоров убежден, что ВСУ освободят Херсон уже в ближайшие недели. ВСУ приблизились к границам Херсона, а на Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже на более чем 10 километров.

Как сообщал Главред, российские оккупанты в Херсонской области массово задерживают и избивают мужчин всех возрастов. Их держат в ямах и сильно избивают. Об этом сообщил в Facebook известный эксперт и журналист Сергей Данилов.

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