Удачные контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне – ISW

Локальные контратаки украинских защитников продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей.
В ближайшие недели контратаки Вооруженных сил Украины будут еще больше угрожать российским оккупантам в Херсоне и Запорожской области. Об этом говорится в анализе Института изучения войны.
Отмечается, что недавние контратаки ВСУ вынудили россиян сосредоточиться на удержании своих оборонительных позиций вдоль южной оси, передает ISW.
Украинский Генштаб сообщил, что враг усиливает системы ПВО в Херсонской области, вероятно, в ответ на непрерывные успешные атаки украинской авиации к югу от Давыдова Брода.
Аналитики ISW прогнозируют, что локальные украинские контратаки продолжат отбрасывать российские войска, особенно вдоль границы Херсонской и Николаевской областей, и в ближайшие недели могут еще больше угрожать оккупированному Херсону.
В то же время успешные украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска срочно перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта.
Аналитики ISW считают, что оккупанты, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от продолжающихся украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.
Отмечается, что Кремль продолжает рассматривать свое вторжение в Украину как "специальную военную операцию", а не как войну, и этим активно препятствует российским вооруженным силам.
Отметим, мэр Мелитополя Иван Федоров убежден, что ВСУ освободят Херсон уже в ближайшие недели. ВСУ приблизились к границам Херсона, а на Запорожском направлении линия фронта продвинулась уже на более чем 10 километров.
Как сообщал Главред, российские оккупанты в Херсонской области массово задерживают и избивают мужчин всех возрастов. Их держат в ямах и сильно избивают. Об этом сообщил в Facebook известный эксперт и журналист Сергей Данилов.
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