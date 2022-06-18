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РФ готовит новую атаку на Северодонецк и Лисичанск, а ВСУ пошли в контрнаступление под Изюмом – ISW

18 июня 2022, 10:22

Контрнаступление направлено на то, чтобы отвлечь российские силы от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения.

ВСУ, война в Украины
ВСУ пошли в контрнаступление под Изюмом / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские оккупанты разворачивают дополнительные силы для совершения новой атаки в районе Северодонецк-Лисичанск. Туда перебрасывают танки, бронетранспортеры, инженерное оборудование и транспортные средства из Сватово вдоль российских наземных коммуникаций в Луганской области.

В то же время украинские защитники держат оборону, а на отдельных направлениях проводят контрнаступательные действия. Об этом говорится в анализе Института изучения войны.

По данным экспертов, российские войска, вероятно, передислоцируют технику из северной части Харьковской области на Донбасс. Кроме того, пользователи соцсетей опубликовали 17 июня кадры прибытия российской тяжелой артиллерии по железной дороге в Старый Оскол Белгородской области.

"Российские вооруженные силы сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений наступления и несут при этом тяжелые потери", – говорят аналитики.

Также сообщается, что украинские военнослужащие готовятся к контрнаступлению украинских войск на Изюм с юго-восточной окраины Харькова. По мнению военных экспертов, эти украинские операции, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь российские силы от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения.

Напомним, Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на утро 18 июня сообщил, что украинские воины на Харьковском направлении нацелены на то, чтобы прорваться в тыл войск оккупантов, действующих на Славянском направлении. Однако враг не дает этого сделать, а также блокирует выход защитников Украины к государственной границе.

Как сообщал Главред, перелом в войне в Украине произойдет не раньше второй половины лета. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Он объяснил, что перелом произойдет после получения Украиной западного оружия или когда Россия сможет сформировать оперативный резерв для усиления своих войск и возобновления наступательных действий.

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