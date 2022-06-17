"Разрушения катастрофические": ВСУ полностью контролируют Лисичанск

Лисичанск находится под полным контролем ВСУ / lg.dsns.gov.ua

На Луганщине Лисичанск находится под полным контролем ВСУ. В город удается ежедневно завозить гуманитарные грузы, о его окружении речь не идет, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Однако российские оккупанты практически равняют Лисичанск с землей, разрушения там катастрофические.

"Лисичанск полностью под украинским контролем. Гумгрузы завозятся каждый день. Трасса "Лисичанск-Бахмут" орками не контролируется, но постоянно обстреливается, дорога не проездная. Окружения нет", - отметил Гайдай.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко также поведал о ситуации в Лисичанске, который российские оккупанты мощно обстреливают.

"Кратко о ситуации в городе: разбита инфраструктура, нет ни газа, ни воды. Город обстреливают не так часто, как Северодонецк, но обстрелы более мощные. Разрушения катастрофические. Возможность выехать из города есть, доставлять гуманитарные грузы возможно", - отметил Цаплиенко со ссылкой на данные Луганской ОВА.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск.

Напомним, рано утром 17 июня в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Над городом поднимается дым.

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