УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты пытаются отрезать Лисичанск, а ВСУ начали контрнаступление на Изюм и Лиман - ISW

17 июня 2022, 06:47

Оккупанты одновременно атакуют на девяти направлениях. Теперь они используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

ВСУ, военные, взрыв
ВСУ готовятся вернуть Изюм и Лиман / Фото УНИАН

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.

Кроме того, в отчете ISW отмечается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова об изменении тактики россиян: они теперь используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

Громов пояснил, что украинские силы сохраняют несколько логистических маршрутов в Северодонецк, несмотря на разрушение четырех мостов через реку Северский Донец. Таким образом, он опроверг недавние сообщения СМИ и заявления России о том, что украинские силы в городе полностью отрезаны.

Главарь "Луганской Народной Республики" ("ЛНР") Леонид Пасечник заявил, что украинские силы по-прежнему контролируют территорию химического завода Азот, но 16 июня российские и прокси-силы вошли на территорию предприятия

understandingwar.org

В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.

understandingwar.org

В отчете также сообщается, что взрыв в Чернобаевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

Отмечается, что россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций.

Война России против Украины

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоление речной преграды может стать одним из важнейших факторов, который определит ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

Другие новости:

война в Украине Северодонецк Лисичанск война на Донбассе новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:47

Оккупанты пытаются отрезать Лисичанск, а ВСУ начали контрнаступление на Изюм и Лиман - ISW

06:37

Итоги встречи Рамштайн-3: почему Украина может одержать победу в войне с Россиеймнение

05:00

Планы Путина о нападении на Украину слил США "крот", выше уровня Лаврова – ГрозевВидео

04:31

Почему нужно выключать мобильный интернет: главные причины

04:10

Налетят сильные грозы и врежет ливень: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

Реклама
03:48

Крымский мост нужно не уничтожать, а сильно повредить: эксперт пояснил, почему

03:15

"Мощное сопротивление": в Минобороны назвали причины, которые не дают Путину провести "референдум"Видео

02:42

"Зачем так расплющивать?": Волочкова без бюстгальтера возомнила себя принцессой

02:10

"Бодяжный" бензин оставит украинцев без машин: на рынке резко выросло количество контрафактаВидео

01:24

Гороскоп на неделю 20-26 июня: Скорпионам – ревность, Стрельцам – судьбоносная встреча, Водолеям – деньгиВидео

00:51

Приметы на 17 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:21

Отношения по контракту: Анна Богдан рассказала, как встречалась с "Холостяком" Мишей

00:05

Год худела: Даша Квиткова показалась в бикини

16 июня, четверг
23:49

Еврокомиссия порекомендует статус кандидата для Украины и Молдовы - СМИВидео

23:18

У Винника таки серьезные проблемы со здоровьем: Полякова раскрыла правду

23:06

В Запорожской области вспыхнул химзавод: есть ли угроза для людей

23:04

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: невероятный рецептВидео

22:42

Собчак опозорилась отвратительной шуткой о слепой певице

22:37

Когда жесткие бои затихнут: назван период, который повлияет на ход войны в УкраинеВидео

22:34

В Киеве разместили ПВО с искусственным интеллектом: какой принцип работыВидео

Реклама
22:15

Украина ступила на порог Евросоюза – с чем пришла и как встречают: разбор

22:04

Планы удара Украины по Крымскому мосту: ГУР завладел технической документацией эстакадыВидео

21:45

Зеленский поручил проверить готовность ко вторжению в Украину из Беларуси - ДаниловВидео

21:42

"Сначала делает, а потом думает": Зеленский высказался о действиях ПутинаВидео

21:03

Лавров обвинил Запад в попытке сделать из Украины "вторую Молдову"

20:59

Загорелся вместе с оккупантами: на Донбассе военные сбили вертолет армии ПутинаВидео

20:43

В супермаркете в Германии кассирша-россиянка напала на украинку и грубо обругала её

20:11

Отказы оккупантов идти в бой и большие потери сломали планы Кремля - Генштаб ВСУВидео

20:10

Приметы на 18 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:57

Поддерживал нападение РФ на Украину: в МИД Китая из-за угрозы связей с Западом уволили замминистра

19:53

Очень скоро России придется скрежетать зубами и плеваться ядоммнение

19:48

"Ужасно и бессмысленно": Шольц шокирован жестокостью оккупантов под КиевомВидео

19:46

"Зашли слишком далеко": Байден раскритиковал заявления своих подчиненных об Украине

19:36

Счастье в любви и крепкий союз: секреты идеальных отношений для каждого знака зодиака

19:30

Шольц в очередной раз пообещал Украине оружие от ГерманииВидео

19:06

Встреча Зеленского с лидерами ЕС: что пообещал Шольц УкраинеВидео

19:01

Лилия Ребрик до слез растрогала украинцев письмом оккупированному Херсону

18:52

Запугивают и угрожают: рашисты хотят взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября

18:37

Дали больше, чем просил Киев: генерал США опроверг данные о небольших поставках ВСУ оружия с Запада

18:14

Макрон признался, для чего общается по телефону с ПутинымВидео

Реклама
18:06

Переговоры с РФ и новая поставка оружия: что заявил Макрон после встречи с ЗеленскимВидео

18:03

В Нидерландах поймали русского шпиона, который хотел "пролезть" в Гаагский трибунал

17:52

Франция, Германия и Италия выступают за немедленный статус кандидата в ЕС для Украины - МакронВидео

17:25

Шарий остался без партииВидео

17:25

Можно забыть о богатстве: 4 знака зодиака, которые не могут похвастаться денежным везением

16:59

Против Украины воюют около 330 тыс. российских военных - Генштаб

16:49

Как можно заставить Россию заплатить репарации Украине: исследование The Guardian

16:48

Планы удара по РФ и газовому эмбарго: у Зеленского сделали заявление по итогам визита лидеров ЕСВидео

16:37

Аркадий Бабченко. Россия не рухнула, Путин жив-здоровВидеоблоги

16:28

Консультативный орган ЕС поддержал предоставление Украине статуса кандидатаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять