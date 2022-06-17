Оккупанты пытаются отрезать Лисичанск, а ВСУ начали контрнаступление на Изюм и Лиман - ISW

ВСУ готовятся вернуть Изюм и Лиман / Фото УНИАН

Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что россияне одновременно атакуют на девяти направлениях.

Кроме того, в отчете ISW отмечается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова об изменении тактики россиян: они теперь используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

Громов пояснил, что украинские силы сохраняют несколько логистических маршрутов в Северодонецк, несмотря на разрушение четырех мостов через реку Северский Донец. Таким образом, он опроверг недавние сообщения СМИ и заявления России о том, что украинские силы в городе полностью отрезаны.

Главарь "Луганской Народной Республики" ("ЛНР") Леонид Пасечник заявил, что украинские силы по-прежнему контролируют территорию химического завода Азот, но 16 июня российские и прокси-силы вошли на территорию предприятия

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В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.

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В отчете также сообщается, что взрыв в Чернобаевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

Отмечается, что россияне могут устраивать атаки под фальшивым флагом возле Херсона, чтобы помешать поддержке населения украинских контрнаступальных операций.

Война России против Украины

В разведке Великобритании 13 июня заявили, что оккупационным войскам РФ для продвижения на Донбассе нужно проводить усиленные фланговые действия, или же снова пытаться форсировать реки. Как полагают специалисты, преодоление речной преграды может стать одним из важнейших факторов, который определит ход боевых действий.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации в Северодонецке. Захватчики разрушили все мосты, ведущие в город. Однако Северодонецк не заблокирован – его часть под контролем Украины, коммуникация с городом есть. Местные жители вынуждены выживать в тяжелых условиях, эвакуация невозможна.

Вооруженным силам Украины удалось освободить три села на Донбассе и подвинуть участок фронта на 15 километров. Бойцы не только обороняются, но и двигаются вперед. Несмотря на численное превосходство врага, украинские войска нанесли оккупантам ощутимые потери.

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