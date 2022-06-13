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"Все мосты разрушены и люди выживают": ситуация в Северодонецке очень тяжелая

13 июня 2022, 19:30

Гайдай заверил, что украинские защитники могут отправлять раненых в медучреждения.

Северодонецк, Сергей Гайдай
Северодонецк / соцсети Сергей Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.

"Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован. Коммуникация с городом есть. Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены", - сообщил Гайдай.

По его словам, эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны.

"Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях", - говорит он.

Гайдай заверил, что украинские защитники могут отправлять раненых в медучреждения.

В то же время, эвакуация из города – невозможна.

Кроме того, россияне мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.

По словам главы ОВА, даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации города до зимы не удастся.

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Ситуация в Северодонецке

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 11 июня заявил, что в Северодонецке идут уличные бои и постоянные бомбардировки.

По его словам, треть города контролируют ВСУ – построена линия обороны. В прилегающих жилых кварталах идут бои, украинские войска пытаются вытеснить захватчиков.

В городе нет воды и света уже около двух месяцев.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 11 июня говорил, что армия Украины побеждает в уличных боях за Северодонецк, но враг артиллерией буквально разбирает город. Украинским войскам приходится занимать новые позиции.

Согласно данным сводки Генштаба 12 июня оккупанты РФ на Северодонецком направлении ведут штурмовые действия в Северодонецке. Успеха достичь им не удается. Продолжают идти бои в районе Тошковки.

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