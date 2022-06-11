ВСУ контратакуют в Северодонецке: треть города под контролем украинских защитников

Продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк / Фото t.me/luhanskaVTSA

В Северодонецке Луганской области бойцы Вооруженных сил продолжают сдерживать наступление российских оккупантов, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

"На сегодняшний день идут острые уличные бои. Они сопровождаются постоянными бомбежками. Треть города контролируется Вооруженными силами Украины: построена линия обороны, и в прилегающих жилых кварталах идут бои. Проводятся войсковые операции, пытаются оттеснить [оккупантов]", подчеркнул он в комментарии ВВС.

Он также отметил, что в городе водоснабжения и электроснабжения нет уже около двух месяцев.

"У нас перебиты подводящие высоковольтные линии, плюс 70% подстанций по городу уничтожены в результате обстрелов. Есть раненые, есть погибшие — в основном от артиллерийских обстрелов, которые производятся русскими войсками, потому что обстреливаются жилые кварталы. Улицы по периметру города полностью разрушены", — добавил Стрюк.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк Луганской области и создания условий для блокирования украинских подразделений, бои в настоящее время продолжаются.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.

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