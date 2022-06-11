"Разбирают районы из Градов": Гайдай поведал о ситуации в Северодонецке

Гайдай о боях за Северодонецк / Фото: пресс-служба президента

ВСУ побеждают в уличных боях за Северодонецк, но противник артиллерией буквально "разбирает" город и укрепления, в результате чего приходится занимать новые позиции.

"В уличных боях, когда идет стрелковая баталия, то наши побеждают. Но, к сожалению, артиллерия врага просто разбирает этаж за этажом дома, которые используются как укрытия. В этом смысле тяжело, потому что выбьем врага с улицы, они потом начинают из танков и артиллерии, из Градов просто разбирать микрорайоны", - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона 11 июня.

По его словам, в связи с этим украинским бойцам приходится отходить на другие позиции.

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Ситуация в Северодонецке

Напомним, ранее чиновники сообщали о том, что российские оккупанты продолжают штурмовать различные объекты в Северодонецке - чтобы установить полный контроль над городом и чтобы заблокировать украинские подразделения в нем.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.

Как говорил советник руководитель Офиса президента Алексей Арестович , до того бойцы группы специального назначения ВСУ в Северодонецке уничтожили разведывательную группу полка имени Ахмата Кадырова кадыровских наемников.

"Есть такой полк Ахмат. Разведгруппу этого полка наш спецназ в Северодонецке – в ноль уделали сегодня. Много событий замечательных происходит", – сказал чиновник.

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