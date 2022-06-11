Гайдай опроверг фейк россиян о сотнях заблокированных бойцов ВСУ на "Азоте" в Северодонецке

По словам луганского губернатора Гайдая, подконтрольные Кремлю пропагандисты писали о сотнях заблокированных на заводе "Азот" украинских военнослужащих.
Информация о том, что в промышленной зоне Северодонецка в районе заводе "Азот" заблокирована группа украинских военнослужащих ‒ чистой воды фейк российских пропагандистов. Об этом написал на своем Telegram-канале луганский губернатор ОВА Сергей Гайдай.
"Информация о блокировке завода "Азот" ‒ ложь, распространяемая российскими пропагандистами. Все остальные описанные "детали" ‒ больная фантазия. Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе", ‒ написал Гайдай.
Под "деталями", по всей видимости, губернатор Луганской области подразумевает сообщение оккупантов о том, что вместе с украинскими военными на "Азоте" находятся и мирные горожане.
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Напомним, ранее чиновники сообщали о том, что российские оккупанты продолжают штурмовать различные объекты в Северодонецке - чтобы установить полный контроль над городом и чтобы заблокировать украинские подразделения в нем.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.
Как говорил советник руководитель Офиса президента Алексей Арестович , до того бойцы группы специального назначения ВСУ в Северодонецке уничтожили разведывательную группу полка имени Ахмата Кадырова кадыровских наемников.
"Есть такой полк Ахмат. Разведгруппу этого полка наш спецназ в Северодонецке – в ноль уделали сегодня. Много событий замечательных происходит", – сказал чиновник.
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