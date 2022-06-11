"Залетали гранаты и снаряды": у врага потери после "взрывного" совещания в Северодонецке

Взрыв произошел в одном из зданий города, рассказал Сергей Гайдай.
В Северодонецке Луганской области российские оккупанты понесли серьёзные потери во время проведения совещания.
По данным главы областной военно-гражданской администрации, взрыв произошел в одном из зданий города. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
По его данным, совещание проходило с Доме химиков.
"Что-то там нахимичили, стали массово гибнуть Даже в окна залетали гранаты и снаряды", - уточнил Гайдай.
По его словам, большая часть города контролируется рашистами, продолжаются бои.
Также Гайдай отметил, что к "дню России" ожидается, что рашисты в разы увеличат количество обстрелов.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк Луганской области и создания условий для блокирования украинских подразделений, бои в настоящее время продолжаются.
Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.
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