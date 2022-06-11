"Уделали в ноль": спецназ ВСУ "покрошил" разведгруппу кадыровцев в Северодонецке

Спецназовцы ВСУ / Фото: mil.gov.ua

Бойцы группы специального назначения Вооруженных сил Украины в Северодонецке уничтожили разведывательную группу полка имени Ахмада Кадырова кадыровских наемников.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в разговоре с российским юристом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Есть такой полк Ахмад. Разведгруппу этого полка наш спецназ в Северодонецке – в ноль уделали сегодня. Много событий замечательных происходит", – сказал советник главы ОП.

Кроме того украинские партизаны в Херсонской области взорвали авто с российским полковником и еще тремя военнослужащими.

"Партизаны наши активизировались очень сильно. Сегодня в Херсонской области взорвали УАЗик с российским полковником и еще тремя военнослужащими. Недавно один хитрый российский "Урал" решил пострелять по Очакову из БМ-21 "Град" и выехал гордо на позицию, но не доехал. Что-то с ним произошло. Партизаны активизировались наши и вот какбы хорошо воюют", – рассказал Арестович.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк Луганской области и создания условий для блокирования украинских подразделений, бои в настоящее время продолжаются.

Подразделения оккупантов также ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск Донецкой области.

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