"Забросали снарядами": оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка

Что осталось от Ледового дворца / Сергей Гайдай

Российские войска забросали снарядами и уничтожили уникальный Ледовый дворец, который был одним из символов Северодонецка.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, здание сгорело дотла.

Так, уничтожено 50 лет истории спортивного и культурного развития Северодонецка.

"Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города… рашисты забросали Ледовый снарядами", – говорится в сообщении.

"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка… Вдребезги… Не простим, ублюдки!" – подчеркнул Гайдай.

Таким был Ледовый дворец до оккупантов

Ситуация в Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня сказал, что в боях за Северодонецк Луганской области решается судьба Донбасса. Украинские войска защищают позиции и наносят врагу ощутимые потери. Это одна из самых тяжелых битв на войне России против Украины.

В Генштабе ВСУ 9 июня рассказали, что на Северодонецком направлении российские войска нанесли авиаудар по Тошковке и провели там неудачный штурм. Противник понес потери в столкновениях с украинской армией возле Катериновки и вынужден был отойти. В Северодонецке оккупанты безуспешно пытаются найти слабые места в обороне города.

В американском Институте изучения войны полагают, что армия РФ в Северодонецке пытается обойти позиции ВСУ с флангов. Попытки предпринимаются для того, чтобы не форсировать реку Северский Донец. По мнению специалистов, украинские войска сконцентрируются не на удержании города, а на том, чтобы нанести противнику максимальный урон.

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