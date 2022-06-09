Оккупанты штурмуют на 3 направлениях, ВСУ отбросили врага возле Северодонецка – Генштаб/ Reuters

Российские оккупанты за минувшие сутки, 8 июня, совершили несколько попыток штурма позиций бойцов ВСУ на Донбассе. В частности, используя результаты огневого поражения, захватчики пошли в наступление и штурм вблизи Богородичного и Долгенького на Славянском направлении. Там продолжаются боевые действия.

На этом направлении оккупанты также направили усилия на подготовку штурма в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 9 июня.

На Донецком направлении оккупанты использовали артиллерию вдоль линии соприкосновения, но кроме этого еще и ударили ракетами вблизи Краматорска.

На Лиманском направлении не было активных действий, однако враг провел обстрел населенных пунктов Татьяновка, Пришиб и Серебрянка.

На Северодонецком направлении российские оккупанты ударили из авиации по Тошковке и неудачно провели там штурм. Кроме этого, украинские воины нанесли потери противнику возле Катериновки, оккупанты отошли.

В Северодонецку российские захватчики продолжают безуспешно искать слабые места в обороне города, отмечают в Генштабе ВСУ.

Враг прибег к штурмовым действиям в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха на Бахмутском направлении.

"В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительный урон, и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса", – отмечают в Генштабе.

За сутки воины ВСУ отбили на Донецком и Луганском направлениях семь атак противника. Они уничтожили:

3 танкаи,

2 боевые бронированные машины (ББМ),

4 единицы автомобильной техники противника,

6 беспилотников "Орлан-10".

Также отмечается, что на Волынскому и Полесском направлениях противник не вел никаких действий.

"В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь отрабатываются задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника", – отметили в Генштабе ВСУ.

Читайте такжеЗападное вооружение изменит ход войны: эксперт указал месяц, когда армию РФ выгонят из УкраиныНа Северском направлении противник обстреливает гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей из минометов, а на Харьковском – оборудует позиции и проводит минирование подступов к ним.

"На Южнобугском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое Благодатное, Любомировка и Таврическое", – отмечается в сообщении Генштаба.

Также сообщаетесь, что враг готовится форсировать водные преграды. Противник проводил воздушную разведку с помощью беспилотников.

"Враг планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У", – говорят в Генштабе ВСУ.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины уже находятся в 20 километрах от захваченного оккупантами Херсона.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.

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