Оккупанты штурмуют на 3 направлениях, ВСУ отбросили врага возле Северодонецка – Генштаб

Российские захватчики в нескольких местах на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов и выдвинулись на штурм.
Российские оккупанты за минувшие сутки, 8 июня, совершили несколько попыток штурма позиций бойцов ВСУ на Донбассе. В частности, используя результаты огневого поражения, захватчики пошли в наступление и штурм вблизи Богородичного и Долгенького на Славянском направлении. Там продолжаются боевые действия.
На этом направлении оккупанты также направили усилия на подготовку штурма в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 9 июня.
На Донецком направлении оккупанты использовали артиллерию вдоль линии соприкосновения, но кроме этого еще и ударили ракетами вблизи Краматорска.
На Лиманском направлении не было активных действий, однако враг провел обстрел населенных пунктов Татьяновка, Пришиб и Серебрянка.
На Северодонецком направлении российские оккупанты ударили из авиации по Тошковке и неудачно провели там штурм. Кроме этого, украинские воины нанесли потери противнику возле Катериновки, оккупанты отошли.
В Северодонецку российские захватчики продолжают безуспешно искать слабые места в обороне города, отмечают в Генштабе ВСУ.
Враг прибег к штурмовым действиям в районе населенных пунктов Роты, Николаевка и Камышеваха на Бахмутском направлении.
"В предыдущих боях на указанном направлении украинские защитники нанесли оккупантам значительный урон, и враг вынужден был вывести для восстановления боеспособности подразделения первой и сотой отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса", – отмечают в Генштабе.
За сутки воины ВСУ отбили на Донецком и Луганском направлениях семь атак противника. Они уничтожили:
- 3 танкаи,
- 2 боевые бронированные машины (ББМ),
- 4 единицы автомобильной техники противника,
- 6 беспилотников "Орлан-10".
Также отмечается, что на Волынскому и Полесском направлениях противник не вел никаких действий.
"В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь отрабатываются задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника", – отметили в Генштабе ВСУ.
Читайте такжеЗападное вооружение изменит ход войны: эксперт указал месяц, когда армию РФ выгонят из УкраиныНа Северском направлении противник обстреливает гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Черниговской и Сумской областей из минометов, а на Харьковском – оборудует позиции и проводит минирование подступов к ним.
"На Южнобугском направлении враг применил артиллерию разных калибров в районах населенных пунктов Любимовка, Добрянка, Белая Криница, Широкое, Березнеговатое Благодатное, Любомировка и Таврическое", – отмечается в сообщении Генштаба.
Также сообщаетесь, что враг готовится форсировать водные преграды. Противник проводил воздушную разведку с помощью беспилотников.
"Враг планирует усилить мотострелковые подразделения танковыми ротами на Т-62. Дополнительно развернул подразделения ствольной и реактивной артиллерии, а также ТРК "Точка-У", – говорят в Генштабе ВСУ.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины уже находятся в 20 километрах от захваченного оккупантами Херсона.
Также сообщалось, что бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области. Также они уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов и 30 оккупантов.
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