Украинские воины уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов на Херсонщине: 30 оккупантов ушли в ад

Защитники Украины нанесли удары из авиации по скоплению российских сил.
Бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области в среду, 8 июня.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов в трех населенных пунктах Херсонщины.
Кроме этого, украинские воины уничтожили:
- 30 российских оккупантов,
- 2 единицы бронированной техники,
- 4 единицы автомобильной техники.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины уже находятся в 20 километрах от захваченного оккупантами Херсона.
Ранее разведка Великобритании сообщала, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Отмечалось, что среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.
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