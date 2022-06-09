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Украинские воины уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов на Херсонщине: 30 оккупантов ушли в ад

9 июня 2022, 07:09

Защитники Украины нанесли удары из авиации по скоплению российских сил.

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Украинские воины уничтожили 3 вражеских склада боеприпасов на Херсонщине/ Reuters

Бойцы ВСУ совершили два точных удара из авиации по скоплению сил российских оккупантов и по одному из их опорных пунктов в Херсонской области в среду, 8 июня.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов в трех населенных пунктах Херсонщины.

Кроме этого, украинские воины уничтожили:

  • 30 российских оккупантов,
  • 2 единицы бронированной техники,
  • 4 единицы автомобильной техники.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины уже находятся в 20 километрах от захваченного оккупантами Херсона.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Отмечалось, что среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Смотрите онлайн новости Херсона:

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